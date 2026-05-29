Trạm thu phí gần cầu Đồng Nai bỏ hoang, cản trở giao thông

Mỗi lần đi qua QL1, đoạn gần cầu Đồng Nai, P.Trấn Biên và P.Long Hưng (trước đây thuộc P.An Hòa và An Bình, TP.Biên Hòa), TP.Đồng Nai, nhiều người bức xúc vì trạm thu phí đã lâu không còn sử dụng nhưng chưa được tháo dỡ, gây cản trở giao thông.

Người dân địa phương cho biết trạm thu phí ngừng hoạt động từ năm 2023 đến nay nhưng vẫn tồn tại các kết cấu như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ… Công trình nằm "chình ình" như chướng ngại vật giữa đường dẫn đến xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường, dễ dẫn đến ùn tắc giao thông.

Trạm thu phí không còn hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ, cản trở giao thông ẢNH: NHƯ THẢO

Trạm thu phí này gần khu vực cầu Đồng Nai, trên QL1, nằm giữa TP.Đồng Nai nối với TP.HCM nên xe cộ qua lại rất đông, nhất là giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, do không thực hiện bảo trì, sửa chữa trong thời gian dài, một số hạng mục như trụ đỡ đã xuống cấp, nhiều thanh sắt treo lủng lẳng trên trần trạm thu phí có thể rơi bất cứ lúc nào, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu khi hệ thống đèn cảnh báo không còn hoạt động ổn định. Vì vậy việc tháo dỡ trạm thu phí này là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực. Ngoài ra, do lâu ngày không được dọn dẹp nên trạm thu phí bị phủ lớp bụi, gây nhếch nhác.

Bà con đề nghị cơ quan chức năng sớm tháo dỡ trạm thu phí này, trả lại tuyến đường thông thoáng để các phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện.