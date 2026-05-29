Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Trạm thu phí gần cầu Đồng Nai bỏ hoang, cản trở giao thông

Như Thảo
Như Thảo
29/05/2026 07:04 GMT+7

Mỗi lần đi qua QL1, đoạn gần cầu Đồng Nai, P.Trấn Biên và P.Long Hưng (trước đây thuộc P.An Hòa và An Bình, TP.Biên Hòa), TP.Đồng Nai, nhiều người bức xúc vì trạm thu phí đã lâu không còn sử dụng nhưng chưa được tháo dỡ, gây cản trở giao thông.

Người dân địa phương cho biết trạm thu phí ngừng hoạt động từ năm 2023 đến nay nhưng vẫn tồn tại các kết cấu như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ… Công trình nằm "chình ình" như chướng ngại vật giữa đường dẫn đến xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường, dễ dẫn đến ùn tắc giao thông. 

Trạm thu phí gần cầu Đồng Nai bỏ hoang, cản trở giao thông- Ảnh 1.

Trạm thu phí không còn hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ, cản trở giao thông

ẢNH: NHƯ THẢO

Trạm thu phí này gần khu vực cầu Đồng Nai, trên QL1, nằm giữa TP.Đồng Nai nối với TP.HCM nên xe cộ qua lại rất đông, nhất là giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, do không thực hiện bảo trì, sửa chữa trong thời gian dài, một số hạng mục như trụ đỡ đã xuống cấp, nhiều thanh sắt treo lủng lẳng trên trần trạm thu phí có thể rơi bất cứ lúc nào, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu khi hệ thống đèn cảnh báo không còn hoạt động ổn định. Vì vậy việc tháo dỡ trạm thu phí này là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực. Ngoài ra, do lâu ngày không được dọn dẹp nên trạm thu phí bị phủ lớp bụi, gây nhếch nhác.

Bà con đề nghị cơ quan chức năng sớm tháo dỡ trạm thu phí này, trả lại tuyến đường thông thoáng để các phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện.

Tin liên quan

Trạm thu phí trên QL51 bỏ không, cản trở giao thông

Trạm thu phí trên QL51 bỏ không, cản trở giao thông

Mỗi lần đi qua QL51, đoạn trước trạm thu phí số 1, P.Tam Phước (trước đây thuộc P.Tam Phước, TP.Biên Hòa), Đồng Nai, nhiều người bức xúc vì trạm thu phí không còn sử dụng đã lâu nhưng chưa được tháo dỡ, gây cản trở giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

trạm thu phí Cầu Đồng Nai Bỏ hoang tai nạn Cản trở giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận