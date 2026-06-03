Kênh tắc nghẽn vì lục bình và cỏ dại

Thời gian gần đây, tuyến kênh Tham Lương, đoạn tại cầu Sa, trên đường Tân Thới Nhất 08 nối với Phạm Đăng Giảng, P.Đông Hưng Thuận và P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12 và P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, bị lục bình, cỏ dại phát triển dày đặc và rác thải nổi lềnh bềnh bao phủ.

Do lâu ngày không được dọn dẹp, phát quang nên lục bình, cỏ dại mọc um tùm giăng kín lòng kênh. Ngoài ra, đoạn kênh này là nơi tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả, cộng thêm xà bần, rác… do những người thiếu ý thức mang đến đổ bừa bãi, khi trời mưa nước chảy trôi xuống sau đó bồi lắng lại, khiến nguồn nước bị tắc dòng chảy lâu ngày, chuyển màu đen ngòm và ngày càng ô nhiễm.

Cây cỏ và lục bình bao trùm lòng kênh Tham Lương ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Những người dân sinh sống dọc theo tuyến kênh phải sống chung với muỗi và các loại côn trùng khác nên có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Người dân sống trong khu vực cho biết: "Từ lâu lắm rồi, chúng tôi phải chịu đựng mùi hôi thối từ cây chết và rác bốc lên từ dòng kênh. Những ngày trời nắng, hoặc khi nước ròng là đen đặc lại, một luồng gió thổi qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc, chúng tôi vô cùng khổ sở".

Rác thải đủ loại chực chờ trôi xuống kênh ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Đề nghị cơ quan chức năng cho vớt lục bình, cây cỏ và dọn dẹp rác, khơi thông dòng chảy, đồng thời thu dọn đống rác trên bờ, trả lại không khí trong lành cho người dân sống trong khu vực.