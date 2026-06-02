Đổ rác dưới biển cấm

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển "cấm đổ rác", nhưng tại giao lộ đường DS9 - đường số 11, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, tồn tại một bãi rác rất nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường.

Rác đổ tràn lan tại giao lộ đường DS9 - đường số 11, xã Xuân Thới Sơn, gây nhếch nhác ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Người dân sống gần khu vực này cho biết rác do nhiều người buôn bán gần đó chở đến đổ trộm 2 bên đường, lâu ngày bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, cũng như người dân sống ở khu vực.

Tương tự, trên đường số 11, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, cũng đang tồn tại bãi rác suốt mấy tháng nay do những người thiếu ý thức mang đủ loại rác từ nơi khác đến đổ. Nhiều hôm trời nắng, bụi bặm và mùi từ những đống rác bốc lên, tỏa ra không khí gây cảm giác cực kỳ khó chịu. Nếu các cơ quan chức năng không thu gom, xử lý số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Rác thải tràn lan trên đường số 11, P.Bình Hưng Hòa, mất mỹ quan đô thị ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp 2 khu vực nói trên để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố.