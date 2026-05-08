TP.HCM: Phát hiện 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ

Ngày 8.5, UBND phường Long Nguyên (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Hiền (53 tuổi, ở xã Bàu Bàng) về hành vi vận chuyển động vật là heo chết, sản phẩm không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 7.5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Nguyên phối hợp Công an phường Long Nguyên, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) kiểm tra và phát hiện bà Hiền điều khiển xe bán tải biển số TP.HCM vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Qua làm việc, bà Hiền khai nhận số heo trên được thu mua từ các hộ dân tại phường Long Nguyên rồi mang đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu bà Hiền chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số heo chết theo quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thú y và phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo chết và xử lý vụ việc theo quy định.