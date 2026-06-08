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Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 2 người tử vong tại chỗ

Phạm Đức
Phạm Đức
08/06/2026 09:37 GMT+7

Cú va chạm cực mạnh giữa 2 xe tải chạy cùng chiều trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (đoạn qua Hà Tĩnh) khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Sáng nay 8.6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi khiến 3 người thương vong.

Tai nạn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Cabin xe tải mang biển kiểm soát 29H-683.xx biến dạng sau cú va chạm

ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 10 cùng ngày, xe tải mang mang biển kiểm soát 29H - 683.xx do tài xế Nguyễn Văn H. (ngụ tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km485+740 (thuộc địa phận xã Gia Hanh, Hà Tĩnh), xe này bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 38C-055.xx, do tài xế Nguyễn Hữu Q. (ngụ tại Hà Tĩnh) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến cabin xe tải 29H-683.xx biến dạng hoàn toàn, 3 người trên chiếc xe này mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu nạn phối hợp với đơn vị bảo trì đường cao tốc tiến hành phân luồng giao thông, tránh ùn tắc và triển khai phương án giải cứu các nạn nhân.

Tại hiện trường, các chiến sĩ cứu hộ phải sử dụng máy cắt, thiết bị thủy lực chuyên dụng để phá các mảng thép bị móp méo ở đầu xe tải mới đưa được các nạn nhân ra ngoài.

Trong số này, bố và em trai tài xế H. được xác định đã tử vong tại chỗ, tài xế H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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Công an tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi tai nạn
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