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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thắng lợi '3 sao' trước CLB Hà Tĩnh, Ninh Bình giành hạng ba V-League: Kết cục có hậu!

Hoàng Lê
Hoàng Lê
07/06/2026 20:06 GMT+7

Đội tân binh V-League, CLB Ninh Bình giành chiến thắng 3-0 trước CLB Hà Tĩnh ở lượt trận cuối diễn ra hôm nay, qua đó đoạt hạng ba chung cuộc.

Màn kết đẹp với CLB Ninh Bình

Trước lượt trận cuối V-League, CLB Ninh Bình giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với cách biệt 3 điểm so với đội xếp hạng 4 là CLB Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội cần không thua trước CLB Hà Tĩnh để bảo vệ thành quả. Đội tân binh của V-League còn có thêm động lực bởi nếu đánh bại CLB Hà Tĩnh họ có cơ hội chiếm hạng nhì của CLB Thể Công Viettel. Trong khi đó CLB Hà Tĩnh đã an tâm trụ hạng và cũng không còn mục tiêu phấn đấu.

Thắng lợi '3 sao' trước CLB Hà Tĩnh, Ninh Bình giành hạng ba V-League: Kết cục có hậu!- Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Đức cùng CLB Ninh Bình kết thúc V-League với hạng 3 chung cuộc

ẢNH: VPF

Tâm lý thoải mái giúp Lê Viktor cùng đội khách Hà Tĩnh chơi thanh thoát, tạo ra nhiều cơ hội. Đáng kể nhất là pha dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc của Vũ Quang Nam đánh bại thủ môn đội Ninh Bình ở phút 25. Tuy nhiên bàn thắng này không được công nhận bởi sau khi "chek VAR", các trọng tài xác định tiền đạo này đã phạm lỗi trong pha tranh chấp trước khi dứt điểm.

Thắng lợi '3 sao' trước CLB Hà Tĩnh, Ninh Bình giành hạng ba V-League: Kết cục có hậu!- Ảnh 2.

Dụng Quang Nho cùng đội tân binh Ninh Bình có mùa giải thành công tại V-League

ẢNH: NINH BÌNH FC

Được sự cổ vũ của người hâm mộ, Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội nỗ lực triển khai tấn công, tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công nên bất phân thắng bại trong hiệp 1. Tuy nhiên ở hiệp 2, đội chủ nhà Ninh Bình thi đấu bùng nổ, ghi được 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút (56 và 58) lần lượt do công của Fred và Phạm Gia Hưng. Trong đó bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Gia Hưng đến từ pha phối hợp đẹp mắt. Quốc Việt kiến tạo thuận lợi từ cánh trái giúp Gia Hưng đánh đầu tung lưới thủ môn đội Hà Tĩnh.

Các cầu thủ đội Ninh Bình tiếp tục giữ vững thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 trước CLB Hà Tĩnh do công của Trần Bảo Toàn. Kết quả này giúp CLB Ninh Bình đoạt hạng 3 chung cuộc ở V-League năm nay.






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