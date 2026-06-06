Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son thể hiện chân giá trị ngay trước AFF Cup: Cả Đông Nam Á hãy đợi đấy!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
06/06/2026 12:23 GMT+7

Ngay trước khi mùa giải 2025-2026 chuẩn bị khép lại và ngay trước khi AFF Cup 2026 chuẩn bị khai màn, tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son đã cất lên tiếng nói mạnh mẽ.

Câu trả lời trước những dấu hỏi về phong độ

Cú hattrick của Xuân Son vào lưới SLNA ở vòng 25 V-League vào tối 31.5 nâng tổng số bàn thắng mà tiền đạo này ghi được lên con số 6. Đồng thời, 3 bàn thắng mà Xuân Son vừa ghi vào lưới đội bóng xứ Nghệ đúng bằng tổng số bàn thắng mà ngôi sao nhập tịch này ghi được ở V-League, tính cho đến trước trận đấu nói trên.

Xuân Son thể hiện chân giá trị ngay trước AFF Cup: Cả Đông Nam Á hãy đợi đấy! - Ảnh 1.

Xuân Son tìm lại phong độ cao ngay trước thềm AFF Cup 2026

Ảnh: Minh Tú

Trước đó, có không ít ý kiến lo ngại về phong độ của Xuân Son trước thềm AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8). Tờ Bola Sport của Indonesia thậm chí cho rằng cầu thủ đang khoác áo CLB Nam Định khó mà lấy lại phong độ như trước khi anh bị gãy chân trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, tại sân Rajamangala ở Bangkok, ngày 5.1.2025.

Tuy vậy, cú hattrick mà Xuân Son vừa ghi vào lưới SLNA tại V-League chính là lời phản hồi hùng hồn nhất đối với những lời chỉ trích đang nhắm vào anh. Xuân Son chứng minh anh vẫn đủ nhanh, đủ khỏe và đủ kỹ thuật để chiến thắng các hậu vệ đối phương.

Sẽ lại là nỗi kinh hoàng với các đội bóng trong khu vực

Đặc biệt, bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này ở phút 23 trong trận đấu nói trên phản ánh toàn bộ những ưu điểm của tiền đạo nhập tịch đang khoác áo đội Nam Định. Trong pha bóng này, Xuân Son đón đường chuyền của đồng đội Tuấn Anh, anh tung người móc bóng tuyệt đẹp đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, ghi bàn cho đội bóng thành Nam.

Xuân Son thể hiện chân giá trị ngay trước AFF Cup: Cả Đông Nam Á hãy đợi đấy! - Ảnh 2.

Tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam tiếp tục sẽ là nỗi kinh hoàng của các đội bóng trong khu vực

Ảnh: Minh Tú

Nếu 1 cầu thủ không đáp ứng về mặt thể lực và kỹ thuật, cầu thủ ấy không thể nào tung ra pha móc bóng gọn gàng và chính xác đến thế. Đây không chỉ là lời đáp của Xuân Son dành cho những tờ báo trong khu vực từng chỉ trích anh, mà còn là lời nhắc dành cho mọi đối thủ ở Đông Nam Á, rằng anh đã sẵn sàng cho AFF Cup 2026.

Ngoài vòng đấu cuối của V-League, diễn ra ngày 7.6, Xuân Son vẫn còn trận bán kết Cúp quốc gia (Nam Định gặp CLB Công an TP.HCM ngày 11.6) và có thể là trận chung kết Cúp quốc gia. Anh vẫn có thể ghi thêm bàn thắng trong những trận đấu nói trên, để tìm lại cảm giác tốt nhất của chính mình khi đứng trước khung thành đối phương.

Một khi Nguyễn Xuân Son tìm lại cảm giác tốt nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ lại có hàng tấn công siêu mạnh. Khi đó, các đối thủ của chúng ta ở khắp Đông Nam Á sẽ lại vất vả khi đối đầu với Xuân Son và các đồng đội ở sân chơi quốc tế.

Tin liên quan

Lịch thi đấu hạng nhất rất hay hôm nay: Bắc Ninh sẽ toan tính, 'rung đùi' chờ đối thủ play-off

Lịch thi đấu hạng nhất rất hay hôm nay: Bắc Ninh sẽ toan tính, 'rung đùi' chờ đối thủ play-off

Ở vòng cuối giải hạng nhất mùa 2025-2026, CLB Bắc Ninh nhiều khả năng cho các trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự V-League mùa tới.

Thái độ HAGL sẽ định đoạt đội xuống hạng ở V-League

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son Tuấn Anh Indonesia Việt Nam Cao Văn Bình Nam Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận