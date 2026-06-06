Xuân Son thể hiện chân giá trị ngay trước AFF Cup: Cả Đông Nam Á hãy đợi đấy!

Câu trả lời trước những dấu hỏi về phong độ

Cú hattrick của Xuân Son vào lưới SLNA ở vòng 25 V-League vào tối 31.5 nâng tổng số bàn thắng mà tiền đạo này ghi được lên con số 6. Đồng thời, 3 bàn thắng mà Xuân Son vừa ghi vào lưới đội bóng xứ Nghệ đúng bằng tổng số bàn thắng mà ngôi sao nhập tịch này ghi được ở V-League, tính cho đến trước trận đấu nói trên.

Xuân Son tìm lại phong độ cao ngay trước thềm AFF Cup 2026 Ảnh: Minh Tú

Trước đó, có không ít ý kiến lo ngại về phong độ của Xuân Son trước thềm AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8). Tờ Bola Sport của Indonesia thậm chí cho rằng cầu thủ đang khoác áo CLB Nam Định khó mà lấy lại phong độ như trước khi anh bị gãy chân trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, tại sân Rajamangala ở Bangkok, ngày 5.1.2025.

Tuy vậy, cú hattrick mà Xuân Son vừa ghi vào lưới SLNA tại V-League chính là lời phản hồi hùng hồn nhất đối với những lời chỉ trích đang nhắm vào anh. Xuân Son chứng minh anh vẫn đủ nhanh, đủ khỏe và đủ kỹ thuật để chiến thắng các hậu vệ đối phương.

Sẽ lại là nỗi kinh hoàng với các đội bóng trong khu vực

Đặc biệt, bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này ở phút 23 trong trận đấu nói trên phản ánh toàn bộ những ưu điểm của tiền đạo nhập tịch đang khoác áo đội Nam Định. Trong pha bóng này, Xuân Son đón đường chuyền của đồng đội Tuấn Anh, anh tung người móc bóng tuyệt đẹp đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, ghi bàn cho đội bóng thành Nam.

Tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam tiếp tục sẽ là nỗi kinh hoàng của các đội bóng trong khu vực Ảnh: Minh Tú

Nếu 1 cầu thủ không đáp ứng về mặt thể lực và kỹ thuật, cầu thủ ấy không thể nào tung ra pha móc bóng gọn gàng và chính xác đến thế. Đây không chỉ là lời đáp của Xuân Son dành cho những tờ báo trong khu vực từng chỉ trích anh, mà còn là lời nhắc dành cho mọi đối thủ ở Đông Nam Á, rằng anh đã sẵn sàng cho AFF Cup 2026.

Ngoài vòng đấu cuối của V-League, diễn ra ngày 7.6, Xuân Son vẫn còn trận bán kết Cúp quốc gia (Nam Định gặp CLB Công an TP.HCM ngày 11.6) và có thể là trận chung kết Cúp quốc gia. Anh vẫn có thể ghi thêm bàn thắng trong những trận đấu nói trên, để tìm lại cảm giác tốt nhất của chính mình khi đứng trước khung thành đối phương.

Một khi Nguyễn Xuân Son tìm lại cảm giác tốt nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ lại có hàng tấn công siêu mạnh. Khi đó, các đối thủ của chúng ta ở khắp Đông Nam Á sẽ lại vất vả khi đối đầu với Xuân Son và các đồng đội ở sân chơi quốc tế.