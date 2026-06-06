Lịch thi đấu hạng nhất rất hay hôm nay: Bắc Ninh sẽ toan tính, 'rung đùi' chờ đối thủ play-off

Hai phương án cho CLB Bắc Ninh

Trên sân Việt Yên, cuộc đối đầu giữa CLB Bắc Ninh và Trẻ PVF-CAND được xem là trận "derby tân binh" đáng chú ý. Với 45 điểm hiện có, đội bóng vùng Kinh Bắc đã chắc chắn giành ngôi á quân cùng tấm vé dự trận play-off tranh suất dự V-League. Chính vì phía trước còn trận cầu quan trọng diễn ra vào ngày 12.6, HLV Foiani nhiều khả năng sẽ có những tính toán về nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng và hạn chế nguy cơ chấn thương cho các trụ cột. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, CLB Bắc Ninh chưa chắc sẽ bung hết sức ở trận đấu cuối mùa. Trong khi đó, Trẻ PVF-CAND không chịu nhiều áp lực thành tích và hoàn toàn có thể tạo ra một kết quả bất ngờ.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng CLB Bắc Ninh sẽ chơi quyết tâm để giành chiến thắng, tạo ra nguồn động lực trước trận đấu quan trọng diễn ra sau đó. Đối thủ của thầy trò HLV Foiani sẽ là 1 trong 3 đội PVF-CAND, Đà Nẵng và Becamex TP.HCM.

CLB Bắc Ninh giữ sức hay "cháy" hết mình? ẢNH: FPT PLAY

Trường Tươi Đồng Nai liệu có thắng?

Tại Cẩm Phả, CLB Quảng Ninh đứng trước cơ hội lớn để khép lại mùa giải bằng một chiến thắng khi tiếp đón đội cuối bảng Trẻ TP.HCM. Đội bóng đất mỏ đang có 23 điểm và vẫn còn mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Trẻ TP.HCM gần như đã buông xuôi sau khi chính thức nhận vé xuống hạng, thể hiện qua chuỗi kết quả nghèo nàn thời gian gần đây. Với lợi thế sân nhà cùng động lực rõ ràng hơn, Quảng Ninh được đánh giá là ứng viên sáng giá cho 3 điểm.

Ở Long An, đội chủ nhà đã chắc chắn xếp áp chót và không còn nhiều động lực thi đấu. Trái ngược với điều đó, CLB Quy Nhơn vẫn cần điểm để bảo vệ vị trí thứ tư trước sức ép từ Xuân Thiện Phú Thọ. Xét trên tương quan lực lượng cũng như phong độ hiện tại, đại diện đất võ được đánh giá nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng ngay trên sân khách.

Một trận cầu cởi mở sẽ được diễn ra ở sân Việt Trì? ẢNH: FPT PLAY

Trên sân Việt Trì, cuộc chạm trán giữa Xuân Thiện Phú Thọ và Trường Tươi Đồng Nai mang màu sắc của một ngày hội khép lại mùa giải. Tân binh Xuân Thiện Phú Thọ đã trải qua hành trình đáng nhớ khi từ nhóm cuối bảng vươn lên vị trí thứ 5 nhờ màn tăng tốc ấn tượng ở giai đoạn lượt về. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho thầy trò HLV Lê Quốc Vượng trước khi bước vào kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều thay đổi. Bên kia chiến tuyến, Trường Tươi Đồng Nai đã hoàn thành mục tiêu vô địch và giành quyền thăng hạng, nên sự tập trung lúc này chủ yếu hướng đến công tác chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên tại V-League. Một kết quả hòa được xem là kịch bản dễ xảy ra ở trận đấu này.

Vòng 22 còn cuộc so tài giữa đội TP.HCM và Đồng Tháp trên sân Bà Rịa. Đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương đã chắc chắn giành HCĐ và được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, điều được người hâm mộ chờ đợi không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là cách TP.HCM thể hiện khát vọng chiến thắng trong ngày nhận huy chương.

Tất cả trận đấu này diễn ra cùng lúc 16 giờ ngày 6.6. Trong khi đó, ở trận đấu sớm diễn ra ngày 4.6, đội ĐH Văn Hiến đánh bại Khánh Hòa 3-1.