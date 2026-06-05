Xác định kênh phát mới nhất U.19 Việt Nam 'đại chiến' Indonesia: Không phải VTV, giờ cực đẹp

U.19 Việt Nam dẫn đầu bảng A

Với những điều chỉnh kịp thời của HLV Yutaka Ikeuchi, đội tuyển U.19 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 5-0 trước U.19 Myanmar. Sau 2 lượt trận, đội bóng sao vàng đang đứng vững trên đỉnh bảng A với 6 điểm và hiệu số +8, chưa để thủng lưới bàn nào.

Trong khi đó, U.19 Indonesia cũng thắng 2 trận, lần lượt trước U.19 Myanmar và U.19 Timor Leste với cùng tỷ số 3-0. Đội chủ nhà cũng có 6 điểm và chưa để thủng lưới, nhưng xếp nhì bảng A vì kém hơn U.19 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +8).

Màn so tài giữa thầy trò ông Ikeuchi và U.19 Indonesia thuộc lượt cuối sẽ như trận "chung kết bảng" giữa hai đội. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7.6 trên sân North Sumatra, được phát sóng trên TV360.

U.19 Việt Nam (trái) thắng giòn giã 5-0 trước U.19 Myanmar, vững vàng tốp 1 bảng A ẢNH: AFF

Đây là lần đầu tiên U.19 Việt Nam được đá vào khung giờ mát mẻ tại Indonesia. Ở hai trận đấu trước đó, Hoàng Trọng Duy Khang và các đồng đội đều thi đấu vào khung giờ chiều khá nắng nóng.

Ở "đại chiến" giữa U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia, đội nào chiến thắng sẽ giành ngôi nhất bảng A, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á. Trong khi đó, đội đứng nhì bảng A phải thấp thỏm chờ đợi kết quả lượt trận cuối cùng của bảng B và C.

Giải U.19 Đông Nam Á 2026 có 11 đội tham dự, chia thành 3 bảng (bảng A và B có 4 đội, bảng C có 3 đội). Theo đó, 3 đội đứng nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ vào bán kết. Vì bảng C chỉ có 3 đội, nên cách tính thành tích với đội nhì bảng xuất sắc nhất cũng có sự thay đổi.

Cụ thể, sau khi lượt trận cuối cùng kết thúc, kết quả của trận đấu giữa đội đứng nhì với đội cuối bảng của A và B sẽ không được tính đến. Do đó, việc đội nào sẽ sở hữu tấm "vé vớt" trở nên rất khó đoán.

Trước trận đấu hạ màn vòng bảng, U.19 Việt Nam với ngôi nhất đang nắm lợi thế trước U.19 Indonesia. Đoàn quân của HLV Ikeuchi chỉ cần một trận hòa là vào bán kết với vị trí dẫn đầu bảng A. Trong khi đó, chủ nhà xứ vạn đảo buộc phải đánh bại các chàng trai trẻ Việt Nam thì mới chắc suất đi tiếp.