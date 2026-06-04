Bảng xếp hạng Đông Nam Á mới nhất: U.19 Việt Nam vững vàng tốp 1, Indonesia đứng thứ mấy?

U.19 Indonesia thắng U.19 Timor Leste 3-0

Trận đấu muộn của lượt trận thứ hai thuộc bảng A - giải U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 4.6 là màn chạm trán giữa U.19 Indonesia và U.19 Timor Leste. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ sở vạn đảo cần phải thắng để duy trì sự cạnh tranh gắt gao với đối thủ trực tiếp trong bảng đấu là U.19 Việt Nam.

Trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều, U.19 Indonesia thi đấu khá bế tắc trong nửa đầu trận đấu. Phải đến cuối hiệp 1, chủ nhà mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Salampessy (phút 43). Sau khi thế bế tắc được khai thông, U.19 Indonesia có thêm 2 bàn thắng. Lần lượt, Siregar (phút 63) và Kaka (phút 65) là những cầu thủ đã điền tên lên bảng đếm số ở hiệp 2.

U.19 Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước U.19 Timor Leste ẢNH: CMH

U.19 Việt Nam xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ

Với kết quả này, U.19 Indonesia có thành tích toàn thắng 2 trận, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Đội bóng xứ vạn đảo đứng nhì bảng A sau 2 lượt trận. Trong khi đó, vị trí nhất bảng A thuộc về U.19 Việt Nam.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cũng toàn thắng 2 trận đã đấu, ghi đến 8 bàn và chưa để thủng lưới. Hai đội cùng có 6 điểm, nhưng U.19 Việt Nam xếp trên chủ nhà Indonesia nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (8 so với 6).

Bảng xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận ẢNH: CMH

U.19 Timor Leste đứng thứ ba bảng A với 0 điểm và hiệu số -6. U.19 Myanmar xếp chót bảng A với 0 điểm và hiệu số -8.

Với cục diện này, cuộc chạm trán giữa U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia vào ngày 7.6 sẽ là trận đấu quyết định việc đội nào sẽ giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

Theo quy định của giải đấu, 3 đội đứng nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào bán kết. Vì bảng C chỉ có 3 đội, nên cách xét thành tích của các đội nhì bảng có sự thay đổi. Cụ thể, kết quả của trận đấu giữa đội đứng nhì và cuối ở bảng A và B sẽ không được tính đến.