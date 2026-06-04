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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trận đấu của U.19 Indonesia tại giải Đông Nam Á gặp sự cố hy hữu: Tối om như mực vì…

Thu Bồn
Thu Bồn
04/06/2026 20:24 GMT+7

Cuộc chạm trán giữa U.19 Indonesia và U.19 Timor Leste thuộc lượt trận thứ hai bảng A giải U.19 Đông Nam Á 2026 đã gặp sự cố hy hữu, khi bóng mới lăn chưa đầy 5 phút.

Tối 4.6, U.19 Indonesia đối đầu với U.19 Indonesia ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của bảng A - giải U.19 Đông Nam Á 2026 trên sân vận động North Sumatra (Indonesia).

Khi bóng lăn trên sân chưa đầy 5 phút, sân đấu bỗng trở nên tối mịt. Sân vận động North Sumatra bất ngờ bị mất điện. Trận đấu này sau đó phải tạm hoãn để ban tổ chức khắc phục sự cố.

Phải đến phút 11, sân vận động mới sáng trở lại và trận đấu được tiếp diễn.

Trận đấu của U.19 Indonesia tại giải Đông Nam Á gặp sự cố hy hữu: Tối om như mực vì…- Ảnh 1.

Sân North Sumatra gặp sự cố mất điện ở trận đấu giữa chủ nhà U.19 Indonesia và U.19 Timor Leste

ẢNH: CMH

Ở trận đấu diễn ra chiều cùng ngày của bảng A, U.19 Việt Nam đã giành chiến thắng giòn giã trước U.19 Myanmar với tỷ số 5-0. Kết quả này giúp đội bóng sao vàng tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với thành tích 2 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới.

Thành tích này của U.19 Việt Nam vô tình gây áp lực cho U.19 Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo cần phải đua hiệu số, để không bị thất thế trước U.19 Việt Nam khi bước vào lượt trận cuối cùng của bảng A. Trước đó ở trận ra quân hôm 1.6, U.19 Indonesia thắng U.19 Myanmar với tỷ số 3-0.

Đúng với những dự đoán từ trước khi giải U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra, ngôi đầu bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt giữa chủ nhà Indonesia và U.19 Việt Nam. Hai đội đều sẽ nỗ lực giành ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp vào bán kết.

Trong khi đó, chỉ có đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 3 bảng sẽ đi tiếp. Việc bảng C chỉ có 3 đội khiến cách xét thành tích đội nhì bảng phải thay đổi. Do đó, đội bóng nào đứng ở vị trí nhì bảng A hoặc B sẽ không có quyền tự quyết.

Đội tuyển U.19 Việt Nam và U.19 Malaysia sẽ bước vào trận đấu được xem như "chung kết bảng" vào tối 7.6.

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