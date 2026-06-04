Sức mạnh vượt trội của U.19 Việt Nam

U.19 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A giải U.19 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (4.6) tại Indonesia.

Sau lượt trận đầu tiên, U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia cùng song hành trên ngôi đầu với 3 điểm và hiệu số +3. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thắng 3-0 trước U.19 Timor Leste nhờ cú hat-trick của Công Hậu, trong khi U.19 Indonesia cũng hạ U.19 Myanmar với tỷ số tương tự.

Trong chiến thắng đậm trước U.19 Timor Leste, nhưng học trò HLV Yukata Ikeuchi đã bộc lộ cả ưu lẫn nhược điểm.

U.19 Việt Nam quyết thắng ẢNH: VFF

Trước tiên, điều đáng khen của U.19 Việt là lối chơi tấn công tinh gọn, tập trung vào chất lượng đường chuyền hơn là số lượng. Các cầu thủ có nhiều đường chuyền trực diện, xuyên tuyến, đủ sức tạo nguy hiểm chỉ sau 3, 4 nhịp chạm bóng. Tốc độ triển khai bóng và cường độ pressing đã giúp đội áp đảo toàn diện trước đối thủ "đổ bê tông".

Còn về nhược điểm, U.19 Việt Nam vẫn chưa chắt chiu tốt cơ hội. Ngoài 3 bàn thắng của Công Hậu, đội bóng của HLV Ikeuchi còn tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có tình huống chạm bóng chỉ còn cách cầu môn vài mét của Duy Khang, song vẫn không thành bàn.

So với Timor Leste, bóng đá trẻ Myanmar đáng gờm hơn. Dù thua 0-3 trước U.19 Indonesia trong ngày ra quân, nhưng U.19 Myanmar đã chống trả kiên cường khi tranh chấp rát, pressing liên tục trên toàn mặt sân.

U.19 Việt Nam cần chuẩn bị nền tảng thể lực tốt để "cày ải" dưới nắng nóng, vốn U.19 Myanmar quen thuộc hơn do tập luyện, thi đấu quanh năm dưới điều kiện thời tiết này. Nhiều khả năng tạo ra thế trận áp đảo, nhưng chỉ khi chắt chiu tốt cơ hội, U.19 Việt Nam mới có cơ hội lấy trọn 3 điểm để gây áp lực lên U.19 Indonesia (đội thi đấu sau, lúc 20 giờ cùng ngày) và tiến gần hơn vòng bán kết.