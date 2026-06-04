Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live U.19 Việt Nam 0-0 U.19 Myanmar, giải Đông Nam Á 2026: Tiến sát vòng bán kết

Hồng Nam - Lĩnh Nam
04/06/2026 15:08 GMT+7

U.19 Việt Nam đủ lực đánh bại U.19 Myanmar ở cuộc so tài diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (4.6) để tiến gần hơn vòng bán kết U.19 Đông Nam Á 2026.

Bình luận Diễn biến trận đấu

Sức mạnh vượt trội của U.19 Việt Nam 

U.19 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A giải U.19 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (4.6) tại Indonesia. 

Sau lượt trận đầu tiên, U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia cùng song hành trên ngôi đầu với 3 điểm và hiệu số +3. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thắng 3-0 trước U.19 Timor Leste nhờ cú hat-trick của Công Hậu, trong khi U.19 Indonesia cũng hạ U.19 Myanmar với tỷ số tương tự. 

Trong chiến thắng đậm trước U.19 Timor Leste, nhưng học trò HLV Yukata Ikeuchi đã bộc lộ cả ưu lẫn nhược điểm. 

U.19 Việt Nam - U.19 Myanmar: Tiến sát vòng bán kết - Ảnh 1.

U.19 Việt Nam quyết thắng

ẢNH: VFF

Trước tiên, điều đáng khen của U.19 Việt là lối chơi tấn công tinh gọn, tập trung vào chất lượng đường chuyền hơn là số lượng. Các cầu thủ có nhiều đường chuyền trực diện, xuyên tuyến, đủ sức tạo nguy hiểm chỉ sau 3, 4 nhịp chạm bóng. Tốc độ triển khai bóng và cường độ pressing đã giúp đội áp đảo toàn diện trước đối thủ "đổ bê tông".

Còn về nhược điểm, U.19 Việt Nam vẫn chưa chắt chiu tốt cơ hội. Ngoài 3 bàn thắng của Công Hậu, đội bóng của HLV Ikeuchi còn tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có tình huống chạm bóng chỉ còn cách cầu môn vài mét của Duy Khang, song vẫn không thành bàn.

So với Timor Leste, bóng đá trẻ Myanmar đáng gờm hơn. Dù thua 0-3 trước U.19 Indonesia trong ngày ra quân, nhưng U.19 Myanmar đã chống trả kiên cường khi tranh chấp rát, pressing liên tục trên toàn mặt sân. 

U.19 Việt Nam cần chuẩn bị nền tảng thể lực tốt để "cày ải" dưới nắng nóng, vốn U.19 Myanmar quen thuộc hơn do tập luyện, thi đấu quanh năm dưới điều kiện thời tiết này. Nhiều khả năng tạo ra thế trận áp đảo, nhưng chỉ khi chắt chiu tốt cơ hội, U.19 Việt Nam mới có cơ hội lấy trọn 3 điểm để gây áp lực lên U.19 Indonesia (đội thi đấu sau, lúc 20 giờ cùng ngày) và tiến gần hơn vòng bán kết.

Khám phá thêm chủ đề

U.19 Việt Nam U.19 Myanmar trực tiếp U.19 Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận