U.19 Việt Nam sẽ thắng đẹp U.19 Indonesia để thẳng tiến bán kết: Lịch thi đấu mới nhất…

U.19 Việt Nam đã vào guồng

Khác với chiến thắng 3-0 còn nhiều lấn cấn trước U.19 Timor Leste trong ngày ra quân, U.19 Việt Nam đã vào guồng ở trận thứ hai, khi thắng đậm 5 bàn không gỡ trước U.19 Myanmar.

5 bàn thắng của Tấn Dũng, Công Hậu, Văn Bách, Duy Khang và Thiên Phú không chỉ giúp thầy trò HLV Ikeuchi tiến gần bán kết, mà còn là bàn đạp tự tin. Mà với cầu thủ trẻ, có tự tin là có tất cả.

U.19 Việt Nam đã thực sự hòa nhập với điều kiện thi đấu khắc nghiệt ở Indonesia, với cái nắng nóng lúc 16 giờ, để phân phối thể lực, điều chỉnh lối chơi phù hợp.

U.19 Việt Nam dẫn đầu bảng A sau 2 lượt trận ẢNH: VFF

Trong trận gặp Myanmar hôm qua (4.6), đội bóng của Ikeuchi chọn lối đánh phủ đầu, pressing tầm cao để sớm đè bẹp sức phản kháng đối thủ. Mục tiêu của U.19 Việt Nam là sớm ghi bàn, buộc U.19 Myanmar phải từ bỏ hàng thủ số đông để dồn lên tấn công. Sau khi Tấn Dũng và Công Hậu thay nhau ghi bàn để mang về tỷ số 2-0 sau giờ nghỉ, hiệp 2 trở thành màn "dạo chơi" của đội trẻ Việt Nam. Đối thủ dâng cao, để lộ khoảng trống sau lưng bốn hậu vệ. Đây là mảnh đấu "màu mỡ" để hạt giống phản công của U.19 Việt Nam nảy mầm, mang về thêm 3 bàn thắng. Lối đá này giúp Công Hậu cùng đồng đội dễ thở hơn nhiều so với việc "phá bê tông", để tiết kiệm bài vở và mảng miếng cho giai đoạn quan trọng.

U.19 Việt Nam đã mài sắc khâu dứt điểm so với trận ra quân, khi tận dụng tốt hầu hết các pha ăn bàn mười mươi, nhằm tạo ưu thế vượt trội trong cuộc đua hiệu số với chủ nhà Indonesia. HLV Ikeuchi cũng xây dựng hệ thống tấn công "đa hỏa lực", không phụ thuộc vào bất cứ nhân tố nào.

Duy Khang đột phá ở cánh trái, Công Hậu xử lý khéo léo, xâm nhập tinh tế ở trung tâm trong vai tiền đạo lùi, hay Văn Bách đá trung phong hiệu quả... là điểm sáng trên hàng công biến ảo, luân chuyển bóng nhanh và thay đổi vị trí liên tục mà ông Ikeuchi "dành tặng" U.19 Myanmar.

Cách chơi tấn công áp đặt, pressing dồn dập và dàn xếp tình huống cố định khó lường của U.19 Việt Nam cũng tương tự lối vận hành của U.23 và U.17, cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam có định hướng phát triển lối chơi đồng bộ, giúp cầu thủ phát triển tư duy chiến thuật xuyên suốt. Nhờ triết lý đồng nhất, Duy Khang, Văn Bách hay Việt Anh mang nguyên những tinh túy U.17 lên U.19 Việt Nam.

Mà trong triết lý ấy, U.19 Việt Nam không có chuyện đá để hòa U.19 Indonesia ở trận đấu cuối diễn ra ngày 7.6. Dù hòa là đủ để chắc vé bán kết với ngôi đầu, nhưng học trò Ikeuchi vẫn đặt mục tiêu thắng để giữ lấy quyền chủ động trong cách chơi.

Lấy vé bán kết

Với tinh thần "mỗi trận đấu là một trận chung kết", U.19 Việt Nam sẽ bung ra những gì tốt nhất để nghênh chiến U.19 Indonesia. Cuộc so tài với chủ nhà không dễ dàng, nhưng bóng đá trẻ Việt Nam đâu ngại áp lực từ khán giả Indonesia.

U.19 Việt Nam đấu chủ nhà vào ngày 7.6 ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã thắng U.23 Indonesia (1-0) ở chung kết Đông Nam Á 2025. Trước đó 1 năm, U.23 Việt Nam cũng hạ U.23 Indonesia trên chấm luân lưu ở giải Đông Nam Á tại chung kết, dù phải đá sân khách.

1 năm sau, U.17 Việt Nam của ông Cristiano Roland hòa 0-0 trước U.17 Indonesia ở lượt cuối vòng bảng, "tiễn" chủ nhà rời cuộc chơi.

Dù đá ở sân Gelora Bung Karno, Patriot hay Sumatera Utara, bóng đá trẻ Việt Nam cũng đã quen với điều kiện thi đấu và sức ép. Tâm lý chiến là "ngọn lửa" được truyền tay qua nhiều thế hệ, nhờ những va chạm tích lũy ở sân chơi Đông Nam Á hay châu Á. Ví dụ, lứa U.19 của ông Ikeuchi có những nhân tố từng hòa Nhật Bản, Úc, thắng Uzbekistan ở cấp U.17 cách đây 1 năm như tiền đạo Duy Khang, Văn Bách, thủ môn Xuân Tín hay hậu vệ thủ quân Việt Anh. Nhờ vậy, các lứa trẻ Việt Nam có một công thức chung: lì lợm, bản lĩnh trong phòng ngự, đa dạng và quyết liệt trong áp đặt thế trận.

Tuy nhiên, cái khó nhất của cầu thủ trẻ là duy trì sự ổn định. Bởi vậy, tinh thần trận nào cũng là chung kết do ông Ikeuchi đề ra là cần thiết, để U.19 Việt Nam không cần nghĩ ra, mà tập trung giải quyết từng trận một.

Từ cuộc so tài với U.19 Indonesia trở đi, trận nào cũng có thể là trận cuối của U.19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á. Bởi vậy, cứ dồn toàn lực khẳng định mình. Công Hậu cùng đồng đội sẽ thắng Indonesia nếu giữ được guồng chơi của mình.