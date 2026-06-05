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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trọng tài Malaysia bắt vòng cuối V-League: Không phải 3 trận đua trụ hạng, mà là trận có HLV Popov

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/06/2026 09:00 GMT+7

Trọng tài Malaysia Tuan Mohd Yassin được 'chọn mặt gửi vàng' để điều hành trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng cuối V-League 2025-2026.

Vòng đấu cuối cùng của V-League 2025-2026 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 7.6. Dù ngôi vô địch đã sớm được xác định, cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng vẫn đang diễn ra quyết liệt, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa CLB Thể Công Viettel và CLB CAHN trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trọng tài FIFA người Malaysia Tuan Mohd Yaasin (sinh năm 1992) được phân công là trọng tài chính cho trận cầu tâm điểm này.

Trọng tài Malaysia bắt vòng cuối V-League: Không phải 3 trận đua trụ hạng, mà là trận có HLV Popov- Ảnh 1.

Ông Tuan Mohd Yaasin (thứ 3 từ phải sang) là gương mặt quen thuộc với nhiều cầu thủ Việt Nam

ẢNH: VPF

Trước vòng đấu cuối, CLB CAHN đã chính thức đăng quang ngôi vô địch V-League mùa này. Trong khi đó, Thể Công Viettel vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí á quân mùa giải. Với thầy trò HLV Velizar Popov, một chiến thắng trước nhà đương kim vô địch sẽ giúp họ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành HCB.

HLV Popov đang có những thành công nhất định cùng đội bóng áo lính

HLV Popov đang có những thành công nhất định cùng đội bóng áo lính


HLV Mano Polking đang xây dựng văn hóa chiến thắng rực rỡ tại CLB CAHN

HLV Mano Polking đang xây dựng văn hóa chiến thắng rực rỡ tại CLB CAHN


Trọng tài Malaysia bắt vòng cuối V-League: Không phải 3 trận đua trụ hạng, mà là trận có HLV Popov- Ảnh 4.

Ông Tuan Mohd Yaasin là gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi nhiều lần được mời điều hành các trận đấu quan trọng tại V-League các mùa giải vừa qua. Trước đó, vị trọng tài này từng làm nhiệm vụ ở các trận CLB Thanh Hóa gặp CAHN (vòng 11) của V-League 2023, cũng như trận Nam Định gặp Thanh Hóa tại vòng 22 V-League 2024-2025. Thuộc nhóm trọng tài FIFA Elite của Malaysia, trọng tài Tuan Mohd Yaasin thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công điều hành các giải đấu cấp khu vực và châu lục.


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