Đội tuyển Việt Nam dung hòa quyền lợi với CLB Công an Hà Nội

Khát vọng của CLB Công an Hà Nội

Đội tuyển VN trong vai trò đương kim vô địch sẽ đối diện áp lực lớn từ mọi đối thủ như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… tại AFF Cup 2026. HLV Kim Sang-sik rất muốn bóng đá VN lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông sẽ cần sự dung hòa với quyền lợi của các CLB, cụ thể là đội Công an Hà Nội (CAHN). Khác với nhiều nhà vô địch V-League từng tìm cách "tránh nặng, tìm nhẹ", đội bóng công an sau khi vô địch sớm V-League vẫn quyết tâm đi sâu ở AFC Champions League Elite 2026 - 2027. Muốn thế, họ sẽ phải dồn sức vượt qua trận play-off ngày 11.8 với Adelaide United FC - á quân giải VĐQG Úc mùa giải 2025 - 2026.

Đội tuyển VN và CLB Công an Hà Nội sẽ dung hòa quyền lợi cho mục tiêu chung Ảnh: Ngọc Linh

Trong những mùa giải gần đây, Thái Lan và Malaysia được AFC phân bổ nhiều suất trực tiếp vào AFC Champions League Elite hơn VN, trong khi các CLB vô địch V-League thường phải cạnh tranh từ vòng play-off hoặc xuống chơi ở AFC Champions League Two. Do vậy, việc CLB CAHN quyết tâm giương cao lá cờ VN ở đấu trường hàng đầu châu Á là điều đáng trân trọng. VFF hiểu rõ và đang tìm cách dung hòa bài toán xung khắc quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và CLB. Nhưng thực tế sự vắng mặt của dàn sao CLB CAHN từng đóng vai trò trụ cột ở chức vô địch AFF Cup 2024 sẽ đặt ra thách thức không nhỏ. Có thể tưởng tượng được HLV Kim Sang-sik sẽ khó khăn như thế nào khi không có sự phục vụ của Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip, Văn Hậu, Việt Anh, Đình Trọng, Quang Vinh, Thành Long, Văn Đô…

V Ì QUYỀN LỢI CHUNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thông qua sự kết nối của VFF, HLV Kim Sang-sik và HLV Mano Polking đã có những trao đổi đầu tiên trong sự tôn trọng giữa 2 người đồng nghiệp. Bài toán lúc này là phải tìm được sự dung hòa giữa quyền lợi CLB và sức mạnh của đội tuyển VN. Trong hoàn cảnh đó, đội tuyển VN sẽ phải chuẩn bị phương án "chọn mặt gửi vàng" trong số dàn sao CLB CAHN. Đơn cử như vị trí thủ môn đang có sự cạnh tranh cao với Văn Lâm, Trung Kiên, Đình Triệu, Văn Việt… thì VFF có thể thương thảo với CLB CAHN về Nguyễn Filip, người gác đền số 1 của đội bóng thủ đô. Ở hàng thủ, CLB CAHN có thể sẽ cân nhắc "nhường" một vị trí trong số các chuyên gia đánh chặn như Việt Anh, Đình Trọng, Quang Vinh, Minh Phúc, Văn Hậu. Tương tự là trường hợp của 2 người hùng AFF Cup 2024 Thành Long, Quang Hải trong vai trò giữ nhịp hay các cầu thủ tấn công như Đình Bắc, Văn Đô...

Tin vui cho HLV Kim Sang-sik và cả CLB CAHN là đội tuyển VN sẽ được bổ sung những nhân tố chất lượng trong hành trình hướng đến AFF Cup 2026. Đó là các cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên (10 bàn, 5 kiến tạo), Tài Lộc (Geovane, 9 bàn, 2 kiến tạo) hay Việt kiều Ngô Đăng Khoa (3 bàn)… Trong đó Hoàng Hên - nói tốt tiếng Việt và đặc biệt ăn ý với Xuân Son - sẽ có thể tạo ra sự bùng nổ mới cho hàng công đội tuyển VN. Còn Tài Lộc, người đã khẳng định đẳng cấp ở V-League dưới cái tên Geovane Magno, mang đến nhiều phương án chiến thuật cho HLV Kim Sang-sik khi có thể đảm nhận tốt vai trò tiền đạo lẫn tiền vệ trung tâm.

Những bổ sung này hứa hẹn sẽ giảm đi rất nhiều áp lực cho đội tuyển VN trong bài toán cân bằng quyền lợi, để CLB CAHN tiến sâu tại AFC Champions League Elite. Tất nhiên, mọi thứ sẽ cần VFF và CLB CAHN tìm được tiếng nói chung trên tinh thần thiện chí, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp lý cho các bên.