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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đối thủ Bỉ của U.17 Việt Nam tại World Cup thắng sốc, vào chung kết châu Âu

Văn Trình
Văn Trình
04/06/2026 21:27 GMT+7

Đội tuyển U.17 Bỉ, một trong những đối thủ của U.17 Việt Nam tại bảng G giải U.17 World Cup 2026, vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải U.17 châu Âu (EURO U.17).

Ở trận bán kết diễn ra tối 4.6 tại Tallinn (Estonia), U.17 Bỉ đã xuất sắc đánh bại U.17 Pháp với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào trận đấu tranh ngôi vô địch.

Chiến thắng lịch sử của U.17 Bỉ

Dù U.17 Pháp là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đầu, nhưng U.17 Bỉ mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 25, tài năng trẻ Jayden Onia Seke thực hiện pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số cho đội bóng của HLV Sven Vermant.

Bước sang hiệp 2, U.17 Bỉ tiếp tục cho thấy sự sắc bén trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút 52, Ilyas Benktib tận dụng sai lầm của hàng thủ Pháp để tâng bóng qua đầu thủ môn Axel Decrenisse, nhân đôi cách biệt.

Không còn gì để mất, U.17 Pháp dồn lên tấn công mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 64 nhờ pha đánh đầu của Arone Gadou. Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi đội bóng áo lam liên tục gây sức ép. Tuy nhiên, thủ môn Mattis Seghers tiếp tục màn trình diễn xuất sắc tại giải, có nhiều pha cứu thua để giúp U.17 Bỉ bảo toàn chiến thắng.

Đối thủ Bỉ của U.17 Việt Nam tại World Cup thắng sốc, vào chung kết châu Âu- Ảnh 1.

Thông tin U.17 Bỉ vào chung kết giải châu Âu xuất hiện ngay đầu trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Âu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRANG CHỦ UEFA

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U.17 Bỉ góp mặt ở trận chung kết châu Âu sau 10 lần tham dự giải đấu. Trước đó, họ từng vào bán kết các năm 2007, 2015, 2018 và 2025 nhưng đều không thể vào đến trận đấu cuối cùng.

Thành tích của U.17 Bỉ càng khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam chú ý bởi đội bóng này nằm cùng bảng với U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026, diễn ra ở Qatar vào cuối năm nay. U.17 Bỉ là đối thủ đầu tiên của U.17 Việt Nam tại giải khi hai đội gặp nhau ngày 20.11. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Roland sẽ lần lượt gặp U.17 New Zealand (23.11) và U.17 Mali (26.11).

Tại EURO U.17 năm nay, U.17 Bỉ thể hiện lối chơi giàu tốc độ, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang được đào tạo tại các học viện hàng đầu như Anderlecht hay Genk. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của U.17 Bỉ vào lưới U.17 Pháp ở trận bán kết đều được ghi bởi những tài năng trẻ của lò đào tạo Anderlecht.

Trên hành trình vào chung kết, U.17 Bỉ đã thắng Croatia 2-0, vượt qua chủ nhà Estonia 1-0 và chỉ thua sát nút Tây Ban Nha 0-1 ở vòng bảng. Sau đó, họ tiếp tục tạo địa chấn khi loại ứng viên vô địch U.17 Pháp ở bán kết.

Truyền thông Bỉ đồng loạt gọi đây là "chiến tích lịch sử" của thế hệ trẻ "Quỷ đỏ". Tờ báo thể thao hàng đầu Sporza thậm chí mô tả hành trình của đội bóng là một "câu chuyện cổ tích" đang được viết tiếp tại Estonia.

Ở trận chung kết diễn ra ngày 7.6, U.17 Bỉ sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U.17 Ý và U.17 Tây Ban Nha (0 giờ ngày 5.6, giờ Việt Nam)..

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