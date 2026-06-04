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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
04/06/2026 20:20 GMT+7

Thay vì phải sử dụng sân Việt Trì như AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam được trở lại sân Mỹ Đình và các đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt thỏa thuận với Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình về việc thuê sân vận động Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026. Cụ thể, "Những chiến binh sao vàng" sẽ lần lượt chạm trán các đội Singapore, Campuchia ở vòng bảng và các trận bán kết, chung kết (nếu đi vào được các vòng này) trên sân nhà.

Đây là thay đổi quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn 40.000 CĐV. Trong khi đó, nếu chọn sân Việt Trì như ở AFF Cup 2024, con số này chỉ còn là 20.000.

Chính thức: Đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình- Ảnh 1.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình giờ đã đẹp hơn sau khoảng thời gian không được chăm sóc kỹ càng do sân phục vụ các sự kiện âm nhạc

ẢNH: CHÍ ĐẠT

Sân Mỹ Đình cũng vừa hoàn tất một hạng mục quan trọng của quá trình cải tạo. Ngày 9.5, Ban quản lý đã hoàn tất việc trồng mặt cỏ mới sau nhiều tháng thi công phần cốt nền và hệ thống hạ tầng bên dưới mặt sân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đưa vào sử dụng năm 2003 phục vụ SEA Games 22, phần cốt nền sân Mỹ Đình được làm lại hoàn toàn với kinh phí hơn 8 tỉ đồng.


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