Thái độ HAGL sẽ định đoạt đội xuống hạng ở V-League

Chu kỳ khó hiểu của HAGL

HAGL đã trụ hạng thành công sau chiến thắng 3-1 trước CLB Hà Nội ở vòng 25 V-League. Đó cũng là trận đấu hay bậc nhất của đội bóng phố núi từ đầu giải. Dù gặp đối thủ mạnh và dạn dày vượt trội, nhưng học trò ông Lê Quang Trãi vẫn đẩy đội hình lên chơi đôi công, gây áp lực dồn dập và đoạt chiến thắng xứng đáng nhờ lòng can đảm.

Tuy nhiên, có một nghịch lý dễ thấy ở HAGL mùa này. Chỉ khi bị đẩy vào thế đường cùng, với nguy cơ xuống hạng rõ ràng, Trần Gia Bảo cùng đồng đội mới... chịu thắng. HAGL đã thắng đội khách Hà Nội để trụ hạng sớm 1 vòng. Trước đó, những chiến thắng trước Ninh Bình, Nam Định (2-1) hay SLNA (1-0) để xuất hiện cũng lúc HAGL rơi vào hiểm cảnh.

HAGL (áo cam) trụ hạng sớm 1 vòng ẢNH: HAGL

Song, khi tưởng như "sóng yên biển lặng" với cửa trụ hạng rộng mở, HAGL lại thua, với những thất bại khó hiểu trước PVF-CAND hay Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku.

Dù rằng với lực lượng trẻ nhất V-League (danh sách đăng ký cho giai đoạn hai HAGL có 13 cầu thủ đang ở độ tuổi U.23, trong đó, có những gương mặt trẻ măng sinh năm 2008, 2009), chuyện HAGL thắng đội mạnh, thua đội ngang cơ là bình thường, nhưng rõ ràng chu kỳ phong độ hình sin của thầy trò ông Lê Quang Trãi cho thấy HAGL thực sự có thể làm nên chuyện nếu dồn toàn tâm toàn lực để đá, khi sau lưng đã hết đường lùi.

Còn khi... vẫn có đường lùi, HAGL rơi vào trạng thái thất thường, như cách thua PVF-CAND.

Nếu quy luật trên lặp lại, có thể tin HAGL sẽ thua Becamex TP.HCM ở trận hạ màn V-League, diễn ra ngày 7.6 trên sân Bình Dương.

Dễ đoán hay khó đoán?

Cũng giống đối thủ PVF-CAND mà HAGL đã thua ở vòng 24, Becamex TP.HCM đang rất khát điểm trụ hạng. Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh cùng có 21 điểm như Đà Nẵng và PVF-CAND, hiện đứng áp chót. Nhưng, nếu vẫn cùng điểm 2 đối thủ kể trên đến khi giải hạ màn, Becamex TP.HCM sẽ đứng cuối bảng và xuống hạng, bởi có thành tích đối đầu kém nhất.

Do đó, Becamex TP.HCM phải thắng, rồi chờ đợi 1 trong 2 đội (hoặc cả 2) Đà Nẵng và PVF-CAND sảy chân.

Becamex TP.HCM (áo tím) sẽ thắng đối thủ đã an bài cuộc chơi như HAGL? ẢNH: MINH TÚ

Sòng phẳng về lực, Becamex TP.HCM khó thắng HAGL, nếu đội bóng phố núi đã chơi như trước Hà Nội hay Ninh Bình.

Trong khi Becamex TP.HCM đã không thắng 9 trận gần nhất (hòa 3, thua 6), HAGL lại đá sân khách rất tốt mùa này, khi từng giăng tấm lưới phòng ngự phản công để chinh phục hai "chảo lửa" Thiên Trường và Ninh Bình. Song, khi đã trụ hạng thành công, HAGL đá bằng đội hình gì, dùng bao nhiêu ngoại binh và ra sân với bao nhiêu phần quyết tâm, là câu hỏi chỉ có lời đáp vào ngày 7.6.

Ở các trận còn lại, CLB Đà Nẵng tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Chi Lăng. PVF-CAND làm khách trên sân Vinh của SLNA. Cũng giống HAGL, cả hai đội Thanh Hóa và SLNA đã trụ hạng thành công. Thái độ của các đội bóng "không thực sự cần điểm" trước những đội "phải có điểm" sẽ định đoạt cuộc đua trụ hạng mùa này.