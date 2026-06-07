Lịch thi đấu vòng cuối V-League hôm nay: Sẽ hạ màn kịch tính chưa từng thấy

Becamex TP.HCM nỗ lực thoát hiểm

Là đội bóng giàu thành tích thứ hai lịch sử V-League với 4 chức vô địch, nhưng Becamex TP.HCM có nguy cơ rất lớn phải chia tay giải đấu. Sau 25 vòng, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh đứng áp chót, cùng có 21 điểm như Đà Nẵng (hạng 12) và PVF-CAND (cuối bảng). Tuy nhiên nếu sau vòng 26, Becamex TP.HCM vẫn bằng điểm với hai đối thủ này, đại diện miền Nam đứng cuối bảng và xuống hạng, bởi xét về thành tích đối đầu vòng tròn giữa 3 đội, Becamex TP.HCM kém nhất. Xét về đối đầu với riêng từng đội như Đà Nẵng hay PVF-CAND, Nguyễn Trần Việt Cường cùng đồng đội cũng không sánh bằng. Do đó, Becamex TP.HCM phải thắng HAGL trên sân Bình Dương vào hôm nay, rồi chờ ít nhất 1 trong 2 đội Đà Nẵng và PVF-CAND sẩy chân.

PVF-CAND (trái) phải thắng để tối thiểu có suất đá play-off Ảnh: VPF

HAGL đã hết mục tiêu khi trụ hạng thành công ở vòng 25, nên có khả năng sẽ đưa đội hình trẻ thi đấu hoặc sử dụng ít ngoại binh. Dù vậy, vấn đề nằm ở chính Becamex TP.HCM khi CLB đang bất ổn cả về lối chơi lẫn tinh thần. Trận thua SLNA 0-1 ở vòng 24 với thế trận bế tắc và hình ảnh "xấu xí" (Hồ Tấn Tài nhận thẻ đỏ) là minh chứng rõ ràng. Dù không còn quyền tự quyết, Becamex TP.HCM vẫn phải đá một trận ra trò để lấy lại thể diện cựu vương. Chủ nhà có thể sẽ thắng khi lực lượng trong tay HLV Hứa Hiền Vinh vẫn đủ chất lượng (với Võ Hoàng Minh Khoa, Việt Cường hay Trần Minh Toàn) để đánh bại đội hình non trẻ của HAGL.

Đang căng mình đua trụ hạng, CLB Đà Nẵng và PVF-CAND đều được gặp đội hết động lực ở vòng 26. Song nói vậy không có nghĩa muốn thắng là thắng. Đối thủ Thanh Hóa của Đà Nẵng là tập thể giàu cá tính và kỷ luật, luôn "chiến" hết mình trong mọi hoàn cảnh. Đơn cử, CLB Thanh Hóa đã khiến CLB Công an Hà Nội (CAHN) phải chật vật đến những phút cuối mới tìm được 3 điểm. Còn với PVF-CAND, chuyến làm khách đến Vinh nhiều rủi ro bởi SLNA là đội bóng khó đoán. Nếu Đà Nẵng và PVF-CAND cùng thắng, Becamex TP.HCM sẽ chia tay V-League, còn PVF-CAND gặp Bắc Ninh ở trận play-off.

Ngôi nhì cho ai ?

Cuộc đua tốp 3 cũng khá gay cấn khi CLB Ninh Bình (đang tạm đứng thứ 3) hơn đội đang đứng thứ 4 là CLB Hà Nội 3 điểm. Ở vòng cuối, chỉ cần không thua Hà Tĩnh, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn có tối thiểu tấm HCĐ mà không cần quan tâm kết quả trận đấu của CLB Hà Nội. Thế nhưng Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu cao hơn thế: ngôi á quân Thể Công Viettel đang nắm giữ.

Nếu đánh bại đội khách Hà Tĩnh, trong khi Thể Công Viettel thua CLB CAHN, Ninh Bình chắc chắn đoạt ngôi á quân bởi hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại (hiệu số đối đầu bằng nhau). CLB Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ khuất phục (sở hữu hàng thủ tốt thứ ba giải đấu), nhưng khi Ninh Bình đã dồn toàn lực và có đầy đủ hảo thủ dưới bàn tay "thổi lửa" của tân HLV Chu Đình Nghiêm, chiến thắng khó thoát khỏi tay chủ nhà. Hoàng Đức cùng đồng đội đã trở lại quỹ đạo vốn có khi đánh bại chủ nhà Thanh Hóa ở vòng trước. Chỉ trong vài ngày huấn luyện, ông Nghiêm giúp đội chơi bài bản, kiểm soát và triển khai bóng có đường nét rõ ràng hơn, thay vì lạm dụng bóng dài, bóng bổng.

Sức ép dồn lên vai Thể Công Viettel (trận hôm nay phải mượn sân Thiên Trường vì sân Hàng Đẫy bận tổ chức trận CLB Hà Nội gặp đội Công an TP.HCM). HLV Velizar Popov cùng học trò phải tiếp đón đội khách CAHN vốn là đối thủ khó chịu ngay cả khi đã hoàn thành mục tiêu vô địch. Khí chất đội bóng áo lính cần được thể hiện ở thời điểm này. Phải vượt qua "lửa", bản lĩnh bằng vàng của Thể Công Viettel mới lấp lánh. Đây là trận đấu duy nhất của vòng 26 được điều hành bởi trọng tài Malaysia Tuan Mohd Yaasin, để đảm bảo khách quan tuyệt đối.

V-League sẽ hạ màn trong hôm nay, đánh dấu một trong những mùa giải đua trụ hạng và tốp đầu khó đoán nhất lịch sử.



