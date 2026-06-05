Cuộc đua trụ hạng nghẹt thở vòng 26 V-League: Xót xa những cựu vương sa cơ!

Sân Bình Dương đột ngột mất điện trong trận đấu Becamex TP.HCM thua SLNA 0-1 ở vòng 26, chính thức rơi vào nguy hiểm ảnh: Khả Hòa

Trật tự quyền lực mới tại V-League

Đã 26 năm kể từ khi giải bóng đá vô địch quốc gia đổi tên thành V-League mùa bóng 2000 - 2001, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Sau hơn 1/4 thế kỷ, có những ông bầu đến và đi, bóng đá miền Tây thoái trào và sạch bóng tại V-League sau khi CLB Đồng Tháp và Long An xuống hạng.

Rất nhiều gương mặt lẫy lừng một thời như HAGL, SLNA nay đã thất thế, rơi vào nhóm phải đua trụ hạng. Mùa bóng này, HAGL trụ hạng sớm 1 vòng, hài lòng với niềm vui đào tạo tài năng trẻ trước khi "phân phối" cho các ông lớn.

Chính HAGL quyết định số phận của một cựu vương danh tiếng khác là Becamex TP.HCM, ở vòng 26 trên sân Bình Dương lúc 18 giờ ngày 7.6 tới. Đã có gần 1 thập kỷ Becamex TP.HCM là lá cờ đầu của bóng đá miền Nam, thâu tóm mọi danh hiệu và giữ kỷ lục 4 lần vô địch V-League (trước khi bị CLB Hà Nội vượt qua - PV).

Nhưng hào quang đã xa xôi lắm rồi!

SLNA và Becamex TP.HCM, những cựu vương lừng lẫy một thời nay phải "cố sống chết" đua trụ hạng ảnh: Khả Hòa

Nhưng trong 10 năm đổ lại đây kể từ sau lần đăng quang năm 2015, "Chelsea Việt Nam" chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sau lần chết hụt năm 2023, mùa này đội bóng đất Thủ lại đứng trước bờ vực xuống hạng trong sự chán nản của người hâm mộ.

Cùng có 21 điểm nhưng thua về đối đầu trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Đà Nẵng và PVF-CAND, Becamex TP.HCM đã mất quyền tự quyết. Nguy cơ xuống chơi ở giải hạng nhất đang hiện rõ trước mặt đội bóng có biệt danh "Cơn lốc miền Đông".

CLB Đà Nẵng cũng là một nhà cựu vô địch khác có tên trong nhóm 3 đội bóng đang bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng. Từng là biểu tượng bóng đá miền Trung với 2 chức vô địch V-League 2009 và 2012, nhưng vài năm qua họ đã "phai màu" nhiều.

Đội bóng sông Hàn từng xuống hạng năm 2023, chỉ trụ lại V-League 2024 - 2025 nhờ chiến thắng trong trận play-off.

Becamex TP.HCM trước bước ngoặt lịch sử

HAGL trụ hạng sớm 1 vòng sau chiến thắng 3-1 đẩy CLB Hà Nội văng khỏi tốp 3 ảnh: Khả Hòa

Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn rất quyết tâm giúp đội bóng sông Hàn thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng kể cả như thế cũng không che giấu được thực trạng buồn cho cái nôi giàu truyền thống hàng đầu Việt Nam.

Sự đi xuống có hệ thống là điều tất yếu khi nhiều năm qua lò trẻ của đội bóng sông Hàn rất kém cỏi, không còn cung cấp những tài năng đủ sức góp mặt ở đội tuyển Việt Nam như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Nguyên Sa, Thanh Hưng… hay Trần Vũ, Phan Thanh Hùng… đã từng.

Sự sa sút của những quyền lực cũ như HAGL, SLNA, Becamex TP.HCM, và các CLB Long An, Đồng Tháp, Đà Nẵng… cho thấy V-League sau hơn 1/4 thế kỷ vận động đã chứng kiến sự chuyển giao mạnh mẽ. Những đội bóng chỉ biết sống bằng bầu sữa ngân sách đã lùi khỏi sân khấu đỉnh cao.

Tương lai nào sẽ đón chờ Becamex TP.HCM nếu rớt khỏi V-League? ảnh: Khả Hòa

Những thế lực mới giàu tiềm lực và tham vọng như CAHN, CLB Nam Định, Ninh Bình FC đang tạo ra trật tự mới. Vẫn còn vài ông lớn còn sót lại nhưng vẫn đang loay hoay khi dòng tiền và cách quản lý đang thay đổi nhanh chóng.

Thể Công Viettel phải thay đổi để ngăn chảy máu tài năng, còn CLB Hà Nội nhiều khả năng đón sinh nhật buồn ở tuổi 20: lần đầu tiên sau 16 năm văng khỏi tốp 3. Cạnh tranh và đào thải luôn là một phần của lịch sử bóng đá, như cách HAGL, CLB Long An, CLB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM từng vươn lên mở ra giai đoạn hào quang của riêng mình trong 2 thập kỷ qua.

Cuộc đua trụ hạng vòng 26 V-League 2025 - 2026 sẽ khép lại vào tối 7.6 tới, khi trái bóng ngừng lăn sẽ có kẻ vui người buồn. Nhưng sẽ là tiếc nuối rất lớn nếu người hâm mộ cả nước chứng kiến thêm một cựu vương xuống hạng.

Đó có thể sẽ là kết quả rất tệ đánh vào lòng kiêu hãnh của Becamex TP.HCM, thậm chí là cả CLB Đà Nẵng, vì lịch sử V-League cho thấy rất nhiều tên tuổi một khi đã rời sân khấu đỉnh cao sẽ cần một cú hích và sự cải tổ rất lớn để có thể quay trở lại.



