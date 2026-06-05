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Thời sự

TP.HCM: Va chạm xe đầu kéo, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/06/2026 14:02 GMT+7

Người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều, hướng từ đường 17 ra đường Đỗ Mười, khu vực ngã tư trước Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Ngày 5.6, Công an phường Linh Xuân phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp và xe đầu kéo khiến một người đàn ông tử vong.

TP.HCM: Va chạm xe đầu kéo, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, một người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi, chưa rõ danh tính do không mang theo giấy tờ tùy thân, điều khiển xe đạp lưu thông trên đường 17.

Khi đến khu vực ngã tư trước Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, người này cùng xe đầu kéo mang biển số TP.HCM lưu thông theo hướng từ đường 17 rẽ ra đường Đỗ Mười.

TP.HCM: Va chạm xe đầu kéo, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ - Ảnh 2.

Va chạm xe đầu kéo khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong lúc cả hai xe rẽ ra đường Đỗ Mười đã xảy ra va chạm. Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe đầu kéo và tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp nằm hư hỏng tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Linh Xuân phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm khu vực ngã tư trước Trường đại học Nông Lâm TP.HCM có nhiều phương tiện lưu thông, khiến giao thông qua khu vực này bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được lực lượng chức năng tiến hành. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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