Thời sự

TP.HCM: Phát hiện thi thể nam công nhân dưới hồ đá làng đại học

Trần Duy Khánh
24/05/2026 15:48 GMT+7

Nam công nhân của một công ty cung cấp suất ăn mất tích và thi thể được tìm thấy bên dưới hồ đá khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chiều 24.5, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thi thể một nam thanh niên được phát hiện dưới hồ đá khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hồ đá làng đại học, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tử vong, phát hiện thi thể

Theo cơ quan điều tra, đến 14 giờ chiều cùng ngày, danh tính nạn nhân được xác định là anh L.V.N (28 tuổi, quê Đắk Lắk), công nhân của một công ty cung cấp suất ăn và trú tại khu trọ ở phường Đông Hòa.

Thông tin ban đầu, hơn 8 giờ sáng nay, người dân đi dạo khu vực hồ đá làng đại học đoạn qua đường Nguyễn Du (phường Đông Hòa) thì phát hiện chiếc xe máy vô chủ cùng ví tiền để trên bờ. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn.

Nghi có điều không lành, mọi người trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, lặn ngụp dưới hồ đá tìm nạn nhân. Ít phút sau, họ tìm thấy thi thể của anh N. bên dưới hồ đá nên tiến hành trục vớt phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, công an ghi nhận tối 23.5, anh N. rời phòng trọ bằng xe máy rồi mất liên lạc cho đến khi được phát hiện tử vong dưới hồ đá.

Khu vực hồ đá thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, còn được nhiều người gọi là “làng đại học”, nơi tập trung nhiều trường đại học và đông sinh viên. Do có nhiều hồ nước sâu, địa hình hiểm trở nên khu vực này từng xảy ra không ít vụ đuối nước, tai nạn thương tâm.

