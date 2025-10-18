Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rủ nhau bơi ở hồ đá làng đại học TP.HCM, nam sinh tử vong

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
18/10/2025 14:45 GMT+7

Khoảng 10 nam sinh của một trường trung học cơ sở rủ nhau đến bơi ở hồ đá làng đại học (Đại học Quốc gia TP.HCM) thì xảy ra tai nạn đuối nước, một người tử vong.

Đầu giờ chiều 18.10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân một nam sinh tử vong dưới hồ đá thuộc làng đại học (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Rủ nhau bơi hồ đá làng đại học Quốc gia TP.HCM, một nam sinh tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.H.K (14 tuổi), học sinh lớp 9 của một trường trung học cơ sở trên đường Đặng Văn Mây (TP.HCM).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm khoảng 10 nam sinh rủ nhau đi bơi tại hồ đá làng đại học thuộc phường Đông Hòa, TP.HCM (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ). Tại đây, thấy một bạn trong nhóm có dấu hiệu đuối nước nên nam sinh K. lao đến cứu, đưa bạn lên bờ an toàn. Tuy nhiên, K. bị kiệt sức rồi chìm mất tích.

Lực lượng cứu hộ thuộc Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tổ chức lặn tìm, đến khoảng 12 giờ thì phát hiện em K. đã tử vong dưới hồ. Nguyên nhân tử vong được xác định do nạn nhân đuối nước.

Khu vực hồ đá làng đại học thường xảy ra các vụ tai nạn đuối nước. Xung quanh khu vực hồ đá, cơ quan chức năng đã làm rào chắn, gắn biển cảnh báo nguy hiểm song một số người vẫn đến đây câu cá, bơi lội, xảy ra hậu quả chết người.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Đuối nước hồ đá làng đại học TP.HCM nam sinh
