Phát hiện thi thể mang ba lô dưới hồ đá Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 4.12, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ phát hiện thi thể bên dưới hồ đá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại khu vực hồ đá trong làng Đại học Quốc gia TP.HCM, cơ quan chức năng gắn biển cảnh báo nguy hiểm ẢNH: THANH NIÊN

Đầu giờ chiều cùng ngày, người dân đi câu cá ở hồ đá trên đường Nguyễn Du (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, thuộc khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM) thì phát hiện một thi thể người nổi trên mặt nước..

Công an TP.Dĩ An nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trục vớt thi thể. Tại đây, công an ghi nhận thi thể vẫn còn mang ba lô, bên trong có chiếc máy tính xách tay và giáo trình tiếng Anh.

Danh tính nạn nhân cũng được cơ quan chức năng xác định là anh T.V.T (24 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một chiếc xe máy hiệu Wave biển số tỉnh Quảng Ngãi nằm trong bụi rậm kế hồ đá. Chiếc xe này sau đó được xác định là xe của nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, thi thể được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.