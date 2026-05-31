TP.HCM: Va chạm xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh, cô gái trẻ tử vong tại chỗ

Trần Duy Khánh
31/05/2026 16:24 GMT+7

Vụ tai nạn giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy xảy ra tại giao lộ Nguyễn Duy Trinh - Gò Cát (phường Long Trường, TP.HCM) khiến cô gái trẻ tử vong.

Ngày 31.5, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường) khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe bồn trộn bê tông biển số 51L-308.xx lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng từ đường Võ Chí Công về cảng Phú Hữu. Trên xe có treo bảng "xe phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành".

Khi đến khu vực giao lộ Nguyễn Duy Trinh - Gò Cát, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển số 77C1-907.xx do một cô gái điều khiển chạy cùng chiều bên phải.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy nằm sát bên hông xe bồn, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.N.H.A (25 tuổi, quê ở Đồng Nai).

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cùng Công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất dữ liệu camera an ninh phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đường Nguyễn Duy Trinh đang áp dụng khung giờ hạn chế phương tiện tải trọng lớn lưu thông. Theo quy định, đoạn đường Nguyễn Duy Trinh từ Võ Chí Công đến Nguyễn Thị Tư cấm xe trên 3,5 tấn lưu thông trong khung giờ từ 11 giờ đến 13 giờ nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Đường Nguyễn Duy Trinh là một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực cảng Phú Hữu, cảng Cát Lái với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các trục đường lớn ở phía đông TP.HCM. Tuyến đường này thường xuyên có mật độ xe container, xe bồn, xe tải nặng lưu thông dày đặc, trong khi nhiều đoạn mặt đường còn hẹp, từng được cơ quan chức năng xác định là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

