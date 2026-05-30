Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Cần Thơ làm 2 người tử vong tại chỗ

Trần Thanh Phong
30/05/2026 13:58 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tránh thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Khoảng 7 giờ ngày 30.5, trên tuyến đường tránh thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Bạc Liêu (cũ) lưu thông trên tuyến đường tránh thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ theo hướng từ Cà Mau đi Cần Thơ bất ngờ va chạm với 3 xe máy chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh làm 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị S.T.H.N (39 tuổi, ở xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ). Nạn thứ hai nằm gần bánh sau của xe khách, là nam giới khoảng 40 tuổi, quê ở xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ. Đồng thời, có 2 người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

Vụ tai nạn còn làm 3 xe máy hư hỏng nặng; trong đó có một chiếc hư hỏng hoàn toàn, một chiếc văng xa hiện trường khoảng 20 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa khá lớn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ Xuyên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hai mẹ con cô giáo tử vong

Lúc 11 giờ 45 hôm nay 14.3, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, khiến hai mẹ con cô giáo tử vong.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
