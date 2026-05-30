Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Cần Thơ làm 2 người tử vong tại chỗ

Khoảng 7 giờ ngày 30.5, trên tuyến đường tránh thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Bạc Liêu (cũ) lưu thông trên tuyến đường tránh thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ theo hướng từ Cà Mau đi Cần Thơ bất ngờ va chạm với 3 xe máy chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh làm 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị S.T.H.N (39 tuổi, ở xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ). Nạn thứ hai nằm gần bánh sau của xe khách, là nam giới khoảng 40 tuổi, quê ở xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ. Đồng thời, có 2 người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

Vụ tai nạn còn làm 3 xe máy hư hỏng nặng; trong đó có một chiếc hư hỏng hoàn toàn, một chiếc văng xa hiện trường khoảng 20 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa khá lớn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ Xuyên nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.