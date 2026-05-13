Khởi tố tài xế vụ xe khách lao xuống vực Tam Đảo khiến 1 người tử vong

Ngày 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Đình Thanh (64 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ông Thanh được xác định là tài xế trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực Tam Đảo, khiến 1 người tử vong hồi cuối tháng 3.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực Tam Đảo ẢNH: CACC

Theo công an, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

Kết quả điều tra xác định khoảng 13 giờ 10 ngày 29.3, chiếc ô tô khách do ông Thanh điều khiển, chở theo 27 hành khách, lưu thông trên tỉnh lộ 2B đến đoạn thuộc thôn 2, xã Tam Đảo thì bất ngờ lao xuống vực.

Nhận tin báo, công an tỉnh triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương phải cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; phương tiện bị hư hỏng nặng.

Trong số các hành khách gặp nạn có chị NTT (30 tuổi, trú tại Hà Nội) tử vong. Một số trường hợp khác hiện vẫn đang tiếp tục điều trị, phục hồi sức khỏe.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo các phương tiện vận tải hành khách cần được kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật trước khi xuất bến. Người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt tại các tuyến đường đèo dốc, quanh co, địa hình phức tạp.