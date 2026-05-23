Tai nạn giao thông nghiêm trọng, người phụ nữ đi xe lắc ba bánh tử vong

Sáng 23.5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc khu phố 10, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, điều khiển xe lắc ba bánh chạy bằng điện dành cho người khuyết tật.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ tai nạn giao thông ẢNH: A.T

Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng tại hiện trường, khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, chiếc ô tô điện 4 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Long do một nam thanh niên (hơn 20 tuổi) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) đi vòng xoay Trung Lương (Đồng Tháp).

Khi đến địa phận thuộc khu phố 10, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ va chạm mạnh từ phía sau với xe lắc điện ba bánh do người phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, chiếc ô tô tiếp tục đẩy xe lắc cùng người điều khiển lao thẳng vào trụ đèn chiếu sáng ven đường.

Hậu quả, người phụ nữ điều khiển xe lắc điện tử vong tại chỗ, chiếc xe lắc bị hư hỏng hoàn toàn; phần đầu ô tô 4 chỗ cũng bị móp méo nghiêm trọng.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Công an phường Trung An đã có mặt phong tỏa hiện trường; đồng thời phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người.