Về quê ăn tết, bất ngờ được Công an Vĩnh Long phát khăn lạnh, bánh ngọt

Qua cầu Mỹ Thuận gặp công an... nhận quà

Ngày 14.2 (tức 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành đổ về quê ăn tết. Khi qua cầu Mỹ Thuận (phường Tân Ngãi, Vĩnh Long), bất ngờ được lực lượng CSGT và công an phát nước suối, khăn lạnh, bánh ngọt miễn phí, kèm lời chúc thượng lộ bình an.

CSGT phát nước suối cho người dân trên đường về quê ăn tết ẢNH: NAM LONG

Điểm phát nước suối miễn phí gần cầu Mỹ Thuận ẢNH: NAM LONG

Đại úy Văn Thị Trúc Ngân, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết trong buổi sáng, lực lượng đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Phòng CSGT và đoàn viên Công an tỉnh đã phát 3.000 phần quà miễn phí cho người dân về quê ăn tết. Tổng kinh phí là hơn 20 triệu đồng do Đoàn cơ sở Phòng CSGT, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng CSGT vận động và tài trợ.

Nụ cười của người dân trên đường về quê ăn tết ẢNH: NAM LONG

Ngoài phát nước suối, khăn lạnh, lực lượng công an còn kết hợp tuyên truyền pháp luật giao thông cho người dân ẢNH: NAM LONG

"Mỗi phần quà là gồm nước suối, khăn lạnh và bánh ngọt, hỗ trợ người dân đi đường xa về quê ăn tết. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên còn nhắc nhở người dân tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân theo quy định, không phóng nhanh vượt ẩu và đặc biệt không lái xe khi đã uống rượu, bia", đại úy Ngân nói.

Điểm phát nước suối, bánh gần cầu Cổ Chiên ẢNH: NAM LONG

Thành viên Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo Vĩnh Long kết hợp lực lượng CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người đi đường ẢNH: NAM LONG

Anh Trần Tuấn Kha (36 tuổi, ở thành phố Cần Thơ, làm công nhân tại TP.HCM) chở vợ con về quê ăn tết rất phấn khởi khi được lực lượng công an hỗ trợ nước, khăn và bánh tại khu vực gần cầu Mỹ Thuận.

"Mừng lắm, được công an tặng quà, còn nhắc nhở tuân thủ quy định khi tham gia giao thông để có cái tết an lành. Tui cảm ơn dữ lắm", anh Kha nói.

Tặng quà kèm lời chúc thượng lộ bình an ẢNH: NAM LONG

Qua cầu Cổ Chiên gặp CSGT ngoắc vào tặng quà

Tương tự, tại khu vực cầu Cổ Chiên (xã Nhị Long, Vĩnh Long), Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long) cũng kết hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Phòng CSGT và công an địa phương phát hơn 3.500 phần quà (nước suối, sữa, bánh ngọt, khăn lạnh) và tuyên truyền pháp luật cho người dân về quê ăn tết.

Anh Trần Huỳnh Hoài Phong (Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo Vĩnh Long), cho biết kinh phí thực hiện chương trình là hơn 20 triệu đồng, do anh và các bạn đoàn viên vận động và tự bỏ chi phí cá nhân ra thực hiện.

Người dân vui vẻ nhận quà kèm lời chúc của lực lượng CSGT ẢNH: NAM LONG

Nhiều người dân phấn khởi khi nhận được phần quà trên đường về quê dịp tết ẢNH: NAM LONG

"Người dân đi xa về nhận được phần quà của tụi mình rất vui và cảm động. Bên cạnh đó, các cán bộ công an còn tuyên truyền luật Giao thông đường bộ cho người dân, giúp họ có một cái tết an toàn và phấn khởi hơn. Chúng tôi tiếp tục vận động kinh phí thực hiện những ngày tiếp theo", anh Phong nói.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa được các đoàn viên Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với các Chi đoàn thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện trong nhiều năm qua.



