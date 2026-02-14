Về quê ăn tết, bất ngờ được Công an Vĩnh Long phát khăn lạnh, bánh ngọt

Qua cầu Mỹ Thuận gặp công an... nhận quà
Ngày 14.2 (tức 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), hàng ngàn người dân từ các tỉnh thành đổ về quê ăn tết. Khi qua cầu Mỹ Thuận (phường Tân Ngãi, Vĩnh Long), bất ngờ được lực lượng CSGT và công an phát nước suối, khăn lạnh, bánh ngọt miễn phí, kèm lời chúc thượng lộ bình an.
Đại úy Văn Thị Trúc Ngân, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết trong buổi sáng, lực lượng đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Phòng CSGT và đoàn viên Công an tỉnh đã phát 3.000 phần quà miễn phí cho người dân về quê ăn tết. Tổng kinh phí là hơn 20 triệu đồng do Đoàn cơ sở Phòng CSGT, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng CSGT vận động và tài trợ.
"Mỗi phần quà là gồm nước suối, khăn lạnh và bánh ngọt, hỗ trợ người dân đi đường xa về quê ăn tết. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên còn nhắc nhở người dân tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân theo quy định, không phóng nhanh vượt ẩu và đặc biệt không lái xe khi đã uống rượu, bia", đại úy Ngân nói.
Anh Trần Tuấn Kha (36 tuổi, ở thành phố Cần Thơ, làm công nhân tại TP.HCM) chở vợ con về quê ăn tết rất phấn khởi khi được lực lượng công an hỗ trợ nước, khăn và bánh tại khu vực gần cầu Mỹ Thuận.
"Mừng lắm, được công an tặng quà, còn nhắc nhở tuân thủ quy định khi tham gia giao thông để có cái tết an lành. Tui cảm ơn dữ lắm", anh Kha nói.
Qua cầu Cổ Chiên gặp CSGT ngoắc vào tặng quà
Tương tự, tại khu vực cầu Cổ Chiên (xã Nhị Long, Vĩnh Long), Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long) cũng kết hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Phòng CSGT và công an địa phương phát hơn 3.500 phần quà (nước suối, sữa, bánh ngọt, khăn lạnh) và tuyên truyền pháp luật cho người dân về quê ăn tết.
Anh Trần Huỳnh Hoài Phong (Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo Vĩnh Long), cho biết kinh phí thực hiện chương trình là hơn 20 triệu đồng, do anh và các bạn đoàn viên vận động và tự bỏ chi phí cá nhân ra thực hiện.
"Người dân đi xa về nhận được phần quà của tụi mình rất vui và cảm động. Bên cạnh đó, các cán bộ công an còn tuyên truyền luật Giao thông đường bộ cho người dân, giúp họ có một cái tết an toàn và phấn khởi hơn. Chúng tôi tiếp tục vận động kinh phí thực hiện những ngày tiếp theo", anh Phong nói.
Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa được các đoàn viên Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với các Chi đoàn thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện trong nhiều năm qua.
