Chiêm ngưỡng đại cảnh 'Mã vương tụ lộc', 'Bát mã hưng thịnh' mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 13.2 (26 tết), tỉnh Vĩnh Long chính thức cho người dân và du khách tham quan các đại cảnh "Mã vương tụ lộc", "Bát mã hưng thịnh" tại đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam và nhiều tiểu cảnh tại khu vực công viên Phạm Hùng (phường Long Châu, Vĩnh Long), nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại cảnh "Mã vương tụ lộc" được đặt đầu đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam Ảnh: Nam Long

Đông đảo du khách lưu lại hình ảnh với đại cảnh "Mã vương tụ lộc" ảnh: nam long

Theo Trung tâm Văn hóa Vĩnh Long (thuộc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long), nhằm tạo nơi tham quan, vui chơi, chụp ảnh của người dân nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 năm nay, đơn vị đã kết hợp thực hiện nhiều phần việc trang trí ở tỉnh tạo không khí đầu xuân, tết đến phấn khởi.

Đại cảnh "Bát mã hưng thịnh" thu hút nhiều người dân chụp ảnh ảnh: nam long

Tiểu cảnh "Hương vị ngày tết" được trang trí tại công viên Phạm Hùng ảnh: nam long

Đáng chú ý là 2 đại cảnh là "Mã vương tụ lộc", "Bát mã hưng thịnh" đặt tại hai đầu đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam (đường Trần Văn Bảy, phường Long Châu) và hàng loạt tiểu cảnh như Vườn xuân thịnh vượng (gồm: tường cúc phú quý; nhịp cầu sắc hoa; tụ phúc khai xuân), Hương vị ngày tết, Đường mai vàng - đào rước lộc, Vương tầm đón xuân, Tam mã vượt sóng...

Tiểu cảnh với 20 gốc mai vàng rước lộc ảnh: nam long

Đối diện là đường hoa đào cũng đông kín người dân đến chụp ảnh ảnh: nam long

Đại cảnh là "Mã vương tụ lộc" đặt ngay đầu đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam có ý nghĩa hình tượng vua ngựa vươn cao mạnh mẽ, tượng trưng cho uy thế – bứt phá – dẫn đầu. “Tụ lộc” mang ý nghĩa gom tài, hút may, chúc Vĩnh Long năm mới thịnh vượng, làm ăn hanh thông, lộc về đầy tay.

Nhiều du khách thích thú lưu lại khoảnh khắc đẹp đầu Xuân Bính Ngọ 2026 ảnh: nam long

Tạo dáng cho người thân chụp ảnh ảnh: nam long

Đại cảnh "Bát mã hưng thịnh" đặt đầu đường đối điện, hướng vào Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long, với ý nghĩa đoàn kết - bứt phá - khí thế mạnh mẽ. Ngựa trắng: bình an – hanh thông – khởi đầu thuận lợi. Ngựa đen: bản lĩnh – vững vàng – vượt khó, trấn giữ. Ngựa nâu: bền bỉ – ổn định – làm ăn chắc chắn, tích lũy; Ngựa vàng/kim: phú quý – tài lộc – thăng tiến. Ngựa đỏ: may mắn – khí thế – bứt phá mạnh, thắng lợi. Ngựa xám/ghi: điềm tĩnh – cân bằng – bền vững, an hòa.

Tổng kinh phí thực hiện các đại cảnh và tiểu cảnh mừng Xuân Bính Ngọ khoảng 2 tỉ đồng, từ nguồn xã hội hóa ảnh: nam long

Các tiểu cảnh Vườn xuân thịnh vượng; Hương vị ngày tết; Đường mai vàng - đào rước lộc; Vươn tầm đón xuân; Tam mã vượt sóng... được thiết kế và trang trí tại công viên Phạm Hùng (đường Phạm Hùng, phường Long Châu). Các tiểu cảnh mang thông điệp ấm no, bình an và khởi đầu may mắn đầu xuân. Tổng kinh phí thực hiện các đại cảnh, tiểu cảnh, trang trí khoảng 2 tỉ đồng, từ nguồn xã hội hóa.