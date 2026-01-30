Vĩnh Long trao tặng 1.086 Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã quyết định tặng 1.086 Huy hiệu Đảng và truy tặng 10 Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Trong buổi lễ trọng thể hôm nay (30.1), Tỉnh ủy trang trọng trao Huy hiệu Đảng cho 57 đảng viên cao niên có từ 60 năm đến 80 năm tuổi Đảng và các đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ôn lại dòng chảy vẻ vang của lịch sử dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre (cũ) qua các thời kỳ đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất; luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, vượt qua muôn vàn gian khó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.



Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ Ảnh: nam long

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, năm 2025, tỉnh Vĩnh Long đạt và vượt 23/29 chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra; tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, GRDP năm 2025 tăng 5,84%, GRDP bình quân đầu người đạt 82,25 triệu đồng/người/năm/; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công triển khai, đưa vào hoạt động...

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 98/105 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 20 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 giảm còn 0,88%, hộ cận nghèo giảm còn 1,94%.



Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên Ảnh: Nam Long

Ông Trần Văn Lâu đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định: tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I bằng chương trình, kế hoạch, sát hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh trong từng giai đoạn và hằng năm.

Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy theo tinh thần 6 rõ của Thủ tướng Chính phủ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Tạo đột phá về phát triển kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện đạt tăng trưởng từ 10% trở lên...