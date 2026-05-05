Đồng Tháp: Xe bồn chục tấn ngang nhiên đi vào đường cấm xe trên 5 tấn

Xác minh theo phản ánh của bạn đọc, PV Thanh Niên ghi nhận trên đường Thân Hòa - Quản Thọ (huyện lộ 32B cũ, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) gần đây xuất hiện những chiếc xe bồn ngang nhiên chạy vào, phớt lờ bảng cấm.

Cụ thể khoảng 15 giờ ngày 3.5, 2 xe bồn mang biển kiểm soát 63C-183.78 và 63C-183.99 lưu thông từ quốc lộ 1 rẽ vào tuyến đường này để cung cấp bê tông cho một công trình dân dụng.

Xe bồn với tổng trọng tải hơn 20 tấn này ngang nhiên di chuyển và đậu trên mặt đường Thân Hòa - Quản Thọ có biển cấm xe trên 5 tấn, đoạn qua ấp Thân Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập là ấp Thân Hòa, xã Thân Cửa Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

Đáng chú ý, ngay đầu đường Thân Hòa - Quản Thọ đã có biển báo giới hạn tổng tải trọng xe là 5 tấn. Tuy nhiên, theo thông số kỹ thuật, chỉ riêng xác xe của các xe bồn này đã nặng hơn 13 tấn, chưa tính khối lượng bê tông tươi bên trong (khoảng 10 tấn). Không chỉ vi phạm tải trọng, các xe này còn thản nhiên đậu ngược chiều để xả bê tông vào xe bơm, gây ách tắc giao thông và khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người dân địa phương không khỏi bức xúc bởi đường Thân Hòa - Quản Thọ vốn là "con đường đau khổ" nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, vì tình trạng xuống cấp nghiêm trọng kéo dài nhiều năm. Phải đến cuối năm 2025, tuyến đường mới được nhà nước đầu tư tu sửa, nâng cấp khang trang để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của bà con.

Người dân bức xúc vì tuyến đường Thân Hòa - Quản Thọ (huyện lộ 32B) giới hạn 5 tấn mà xe bồn hàng chục tấn ngang nhiên chạy vào

"Chúng tôi chờ đợi mỏi mòn mới có được con đường sạch đẹp để đi. Vậy mà đường vừa làm xong đã bị những chiếc xe 'khủng' hàng chục tấn cày xới thế này thì chẳng mấy chốc nát hết", ông Nguyễn Văn Thịnh, một người dân sống ven đường Thân Hòa - Quản Thọ nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Trung Đông, Chủ tịch UBND xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết sau khi nắm được thông tin phản ánh về tình trạng xe quá tải hoạt động trên đường Thân Hòa - Quản Thọ, xã đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.