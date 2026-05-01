Người lái vỏ lãi tử nạn gần đập ngăn mặn sông Trà Lân ở Đồng Tháp

Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại xã Long Tiên khiến một người đàn ông lái vỏ lãi tử vong.

Đoạn sông Trà Lân - nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 28.4, ông Võ T.S (53 tuổi, ở ấp 5, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển tàu gỗ lưu thông trên sông Trà Tân theo hướng từ cầu Trà Tân ra sông Năm Thôn.

Khi tàu đến khu vực đập ngăn mặn (thuộc địa phận ấp 12, xã Long Tiên) thì bất ngờ xảy ra va chạm với vỏ lãi composite do ông Trương H.A (50 tuổi, ở xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc vỏ lãi composite bị lật và chìm ngay sau đó, ông A. bị rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Tiên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến ngày 30.4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Trương H.A. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.