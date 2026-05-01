Thời sự

Người lái vỏ lãi tử nạn gần đập ngăn mặn sông Trà Lân ở Đồng Tháp

Bắc Bình
01/05/2026 11:14 GMT+7

Sau cú va chạm mạnh trên sông Trà Tân (Đồng Tháp) khiến chiếc vỏ lãi composite bị chìm, người điều khiển phương tiện này mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần đập ngăn mặn.

Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại xã Long Tiên khiến một người đàn ông lái vỏ lãi tử vong.

Đoạn sông Trà Lân - nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 28.4, ông Võ T.S (53 tuổi, ở ấp 5, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển tàu gỗ lưu thông trên sông Trà Tân theo hướng từ cầu Trà Tân ra sông Năm Thôn.

Khi tàu đến khu vực đập ngăn mặn (thuộc địa phận ấp 12, xã Long Tiên) thì bất ngờ xảy ra va chạm với vỏ lãi composite do ông Trương H.A (50 tuổi, ở xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc vỏ lãi composite bị lật và chìm ngay sau đó, ông A. bị rơi xuống sông và mất tích. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Tiên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến ngày 30.4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Trương H.A. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Tháp: Người phụ nữ 70 tử vong sau tai nạn trên quốc lộ 50

Xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 50, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bất ngờ va chạm với xe máy gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
