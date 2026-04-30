Thời sự Dân sinh

Đồng Tháp: Cháy vựa phế liệu trong đêm, 2 nhà dân bị ảnh hưởng

Bắc Bình - Anh Thư
30/04/2026 11:09 GMT+7

Một vụ cháy vựa phế liệu trong trên địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi và lan sang 2 nhà dân lân cận.

Ngày 30.4, tin từ Công an phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy vựa phế liệu khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi và cháy lan sang 2 nhà dân lân cận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 ngày 29.4, tổ tuần tra kiểm soát của Công an phường Mỹ Tho trong lúc làm nhiệm vụ thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ vựa phế liệu Q.H trên đường Nguyễn Huệ, khu phố 4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Vựa phế liệu bốc cháy dữ dội trong đêm, 2 nhà dân bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Hiện trường cháy vựa phế liệu trong đêm tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: ANH THƯ

Ngay lập tức, lực lượng tuần tra cùng người dân huy động trang thiết bị tại chỗ tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, bên trong vựa phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ khu vực vựa và có nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Sau hơn 30 phút nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 0 giờ ngày 30.4, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Đồng Tháp: Vựa phế liệu bốc cháy dữ dội trong đêm, 2 nhà dân bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp nỗ lực dập đám cháy tại vựa phế liệu

ẢNH: ANH THƯ

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người vì các lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu. Tuy nhiên, vựa phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 căn nhà liền kề bị cháy xém, hư hỏng phần kiến trúc tiếp giáp.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy vựa phế liệu và thống kê thiệt hại tài sản.

Nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ở phường Vĩnh Tân (TP.HCM) bị cháy vào chiều 29.4 gây thiệt hại nhiều tài sản.

