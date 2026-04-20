Giông lốc bất ngờ gây thiệt hại nặng nề ở Đồng Tháp

Thanh Quân
20/04/2026 13:33 GMT+7

Một trận mưa lớn kèm giông lốc bất ngờ trút xuống đã gây thiệt hại nặng nề cho 2 xã ở Đồng Tháp, trong đó có nhiều căn nhà bị tốc mái.

Ngày 20.4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra vào chiều 19.4 đã gây thiệt hại nặng tại xã An Long và Tân Long, làm 47 căn nhà bị tốc mái, nhiều công trình hư hỏng.

Giông lốc bất ngờ gây thiệt hại nặng nề ở Đồng Tháp vào năm 2026 - Ảnh 1.

Một căn nhà ở Đồng Tháp bị giông lốc làm tốc mái

ẢNH: T.Đ

Cụ thể, khoảng 16 giờ 20 phút, giông lốc quét qua ấp Nhứt (xã An Long) khiến 25 căn nhà bị tốc mái, trong đó 7 căn bị hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 485 triệu đồng. Ngoài ra, điểm phụ Trường tiểu học An Phong 1 cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 5 phòng học tốc mái, sập la phông, hư hỏng trang thiết bị dạy học, tổng thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Mưa dông còn làm nhiều cây xanh gãy đổ, chắn ngang nhiều tuyến đường chính, gây cản trở giao thông cục bộ.

Tại xã Tân Long, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, giông lốc đã gây ảnh hưởng trên diện rộng tại nhiều ấp. Thống kê cho thấy có 22 căn nhà bị hư hại, gồm 10 căn tốc mái hoàn toàn và 12 căn bị tốc mái một phần. Một nhà chứa rơm của người dân cũng bị sập. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 168 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục. Các đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời vận động di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc, bảo đảm giao thông được thông suốt ngay trong tối 19.4. Đến sáng 20.4, chính quyền tiếp tục huy động công an, dân quân tự vệ và các đoàn thể hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp, ổn định sinh hoạt.

Hiện UBND các xã đang khẩn trương rà soát thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ để xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

