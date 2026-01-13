Đồng Tháp: Hỗ trợ 40 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị sập nhà do thiên tai

Ngày 13.1, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có báo cáo gửi Bộ NN-MT liên quan đến tình hình nhà bị sập, cuốn trôi trong năm 2025.

Trong năm 2025, Đồng Tháp liên tiếp hứng chịu nhiều hình thái thiên tai bất thường, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở và đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo sống dọc theo các tuyến sông, kênh rạch.

Những vụ sạt lở liên tiếp khiến nhiều hộ dân ven sông Tiền lâm vào cảnh khó khăn do mất nhà ẢNH: THANH QUÂN

Hàng trăm gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, cuộc sống bị đảo lộn nghiêm trọng. Theo thống kê của UBND tỉnh Đồng Tháp, chỉ trong năm 2025, toàn tỉnh có 903 căn nhà bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng dông, lốc xoáy, sạt lở bờ sông và sụt lún đất; trong đó 107 căn sập hoàn toàn, 796 căn bị hư hỏng, tốc mái.

Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, để lại hậu quả nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân vùng chịu ảnh hưởng. Dông và lốc xoáy được xác định là nguyên nhân gây thiệt hại chủ yếu, trong khi tình trạng sạt lở, sụt lún tiếp tục là nỗi lo thường trực đối với nhiều khu dân cư ven sông.

Sau mỗi đợt thiên tai, chính quyền các cấp cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục tạm thời nhà cửa, bảo đảm an toàn tính mạng và giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tỉnh Đồng Tháp đã chủ động sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Cụ thể, 54 hộ có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng đã được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, những hỗ trợ chỉ phần nào giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, trong khi nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn và ổn định lâu dài vẫn còn rất lớn. Phần lớn các hộ bị thiệt hại có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã xây dựng từ lâu, kết cấu tạm bợ, không đủ khả năng tự khắc phục.

Ngoài ra, việc tìm kiếm quỹ đất an toàn để bố trí tái định cư cho người dân mất nhà do thiên tai cũng đang là bài toán nan giải đối với địa phương. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị Bộ NN-MT tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trong năm 2025.

Nguồn hỗ trợ này sẽ được ưu tiên cho những hộ có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm giúp người dân sớm ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước phục hồi cuộc sống sau thiên tai.