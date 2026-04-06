Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Tháp: Người phụ nữ 70 tử vong sau tai nạn trên quốc lộ 50

Bắc Bình
06/04/2026 13:24 GMT+7

Xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 50, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bất ngờ va chạm với xe máy gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Trưa 6.4, trên quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng từ phường Mỹ Phong ra quốc lộ 1.

Đồng Tháp: Người phụ nữ 70 tử vong sau tai nạn trên quốc lộ 50- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: ANH THƯ

Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do người phụ nữ khoảng 56 tuổi điều khiển, chở theo một phụ nữ khác khoảng 70 tuổi, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm làm 2 người đi trên xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ ngồi phía sau bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng xe máy bị trượt trúng vào chiếc xe ba gác do người đàn ông điều khiển đang lưu thông sát lề đường.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Xe con bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương nặng

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1A tuyến tránh ở Hà Tĩnh, khiến chiếc xe ô tô 5 chỗ bị bẹp dúm, nằm dưới gầm phía sau của xe tải. 4 người trên chiếc xe ô tô bị thương nặng, mắc kẹt bên trong được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận