Đồng Tháp: Người phụ nữ 70 tử vong sau tai nạn trên quốc lộ 50

Trưa 6.4, trên quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng từ phường Mỹ Phong ra quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: ANH THƯ

Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do người phụ nữ khoảng 56 tuổi điều khiển, chở theo một phụ nữ khác khoảng 70 tuổi, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm làm 2 người đi trên xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ ngồi phía sau bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng xe máy bị trượt trúng vào chiếc xe ba gác do người đàn ông điều khiển đang lưu thông sát lề đường.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



