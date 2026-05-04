Đồng Tháp lấy ý kiến dân về việc 11 xã lên phường

Thanh Quân
04/05/2026 11:21 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp đang xem xét và lấy ý kiến người dân về việc chuyển đổi đơn vị hành chính 11 xã thành phường trong thời gian tới.

Ngày 4.5, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang triển khai kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi người dân về việc thành lập các phường mới, hướng tới hoàn thiện mạng lưới đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Xã Cái Bè nằm trong danh sách 11 xã được xem xét chuyển đổi thành phường

Theo đó, có 11 xã được đưa vào danh sách xin ý kiến, gồm: Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim và Vĩnh Bình.

Các địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, công khai đầy đủ nội dung đề án để người dân nắm rõ trước khi tham gia góp ý. Việc lấy ý kiến được thực hiện đến từng khóm, ấp, đảm bảo đúng quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Song song đó, UBND các xã phải báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cùng cấp đối với dự thảo đề án; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức lấy ý kiến nhân dân một cách bài bản, đúng trình tự.

Trước đó, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch thành lập phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng các xã, ưu tiên những địa bàn từng được hình thành từ việc sắp xếp thị trấn hoặc đã được phân loại đô thị.

Theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương, để được thành lập phường, đơn vị hành chính cần đáp ứng nhiều tiêu chí như: dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tối thiểu 5,5 km², tỷ lệ dân số đô thị đạt từ 50%, cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ chiếm từ 70%, lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên…

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp (mới) hiện có diện tích hơn 5.938 km2, dân số trên 4,37 triệu người, với 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường.

