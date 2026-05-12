Lái xe máy chở 3, học sinh lớp 9 tông barie trạm thu phí tử vong

Ngày 12.5, Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ một học sinh lớp 9 lái xe máy chở 3, tông vào barie tử vong sau màn truy đuổi trong đêm giữa 2 nhóm thanh thiếu niên.



Tham gia cuộc rượt đuổi trong đêm, học sinh lớp 9 lái xe máy chở 3 rồi tông vào barie tử vong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa N.T.P (17 tuổi, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) và N.H.N (17 tuổi, trú phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tối 7.5, cả hai hẹn giải quyết mâu thuẫn tại khu vực quảng trường phường Bình Định, sau đó rủ thêm nhiều người tham gia. Mỗi nhóm có hơn 10 thanh thiếu niên, chủ yếu từ 15 đến 19 tuổi, cư trú trên địa bàn thị xã An Nhơn (cũ).

Khuya cùng ngày, nhóm của N. phát hiện nhóm của P. di chuyển qua khu vực quảng trường nên mang theo hung khí, chạy xe máy truy đuổi. Nhóm của P. bỏ chạy theo hướng quốc lộ 1 nhưng tiếp tục bị rượt đuổi với tốc độ cao.

Thời điểm này, em H.N.B (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú thôn Trương Định 1, xã Bình An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở 3 tham gia vào cuộc rượt đuổi. Đến khoảng 0 giờ 10 ngày 8.5, khi chạy qua trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Nhơn Nam, xe của B. đã tông vào barie tại làn ô tô của trạm thu phí khiến cả 3 ngã xuống đường.

Em B. bất tỉnh tại chỗ, được đưa đến Trung tâm y tế An Nhơn cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện trường xảy ra vụ học sinh lái xe chở 3, tông vào barie tử vong ẢNH: TRANG ANH

Chiều 11.5, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao dẫn đến vụ tai nạn nói trên, thu hút nhiều sự chú ý.

Hiện lực lượng công an đã xác định được danh tính hầu hết những người liên quan và đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng trường hợp để xử lý theo quy định pháp luật.