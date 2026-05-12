Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lái xe máy chở 3, học sinh lớp 9 tông barie trạm thu phí tử vong

Đức Nhật
Đức Nhật
12/05/2026 20:33 GMT+7

Sau màn truy đuổi trong đêm trên quốc lộ 1, nam sinh lớp 9 lái xe máy chở 3 tông vào barie trạm thu phí tử vong.

Ngày 12.5, Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ một học sinh lớp 9 lái xe máy chở 3, tông vào barie tử vong sau màn truy đuổi trong đêm giữa 2 nhóm thanh thiếu niên.

Lái xe máy chở 3, học sinh lớp 9 tông barie trạm thu phí tử vong- Ảnh 1.

Tham gia cuộc rượt đuổi trong đêm, học sinh lớp 9 lái xe máy chở 3 rồi tông vào barie tử vong

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa N.T.P (17 tuổi, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) và N.H.N (17 tuổi, trú phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tối 7.5, cả hai hẹn giải quyết mâu thuẫn tại khu vực quảng trường phường Bình Định, sau đó rủ thêm nhiều người tham gia. Mỗi nhóm có hơn 10 thanh thiếu niên, chủ yếu từ 15 đến 19 tuổi, cư trú trên địa bàn thị xã An Nhơn (cũ).

Khuya cùng ngày, nhóm của N. phát hiện nhóm của P. di chuyển qua khu vực quảng trường nên mang theo hung khí, chạy xe máy truy đuổi. Nhóm của P. bỏ chạy theo hướng quốc lộ 1 nhưng tiếp tục bị rượt đuổi với tốc độ cao.

Thời điểm này, em H.N.B (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú thôn Trương Định 1, xã Bình An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở 3 tham gia vào cuộc rượt đuổi. Đến khoảng 0 giờ 10 ngày 8.5, khi chạy qua trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Nhơn Nam, xe của B. đã tông vào barie tại làn ô tô của trạm thu phí khiến cả 3 ngã xuống đường.

Em B. bất tỉnh tại chỗ, được đưa đến Trung tâm y tế An Nhơn cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Lái xe máy chở 3, học sinh lớp 9 tông barie trạm thu phí tử vong- Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ học sinh lái xe chở 3, tông vào barie tử vong

ẢNH: TRANG ANH

Chiều 11.5, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao dẫn đến vụ tai nạn nói trên, thu hút nhiều sự chú ý.

Hiện lực lượng công an đã xác định được danh tính hầu hết những người liên quan và đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng trường hợp để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Xe máy chở ba tông một người nguy kịch rồi bỏ chạy

Xe máy chở ba tông một người nguy kịch rồi bỏ chạy

(TNO) Sau khi lao vào chiếc xe đạp khiến một người phụ nữ nguy kịch, 3 nam thanh niên ngồi trên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn giao thông Quốc lộ 1 mạng xã hội Gia Lai Xe Máy chở 3 Tông barie tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận