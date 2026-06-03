Tình huống giao thông gây bức xúc diễn ra vào khoảng 8 giờ 14 phút ngày 25.5.2026 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã Gia Phúc, TP.Hải Phòng.

Phẫn nộ ô tô tạt đầu, giành đường vào trạm thu phí suýt gây tai nạn

Theo hình ảnh trích xuất lại từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói nói, xe này đang di chuyển từ quốc lộ 38B rẽ vào đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến khu vực trạm thu phí Gia Lộc, tài xế giật mình khi phát hiện từ phía sau xuất hiện một ô tô khác màu trắng hiệu Mazda3, mang biển kiểm soát 30G-287.90 đang di chuyển ở làn bên cạnh bất ngờ vượt lên.

Đáng nói, dù xe gắn camera hành trình đã vào sát cổng thu phí, chiếc Mazda3 màu trắng nói trên vẫn cố tình chuyển làn ẩu, tạt đầu để giành đường. Tình huống suýt dẫn đến va chạm nguy hiểm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



