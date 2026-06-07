Hưng Yên: 3 thiếu nữ lạng lách đánh võng, tự gây tai nạn

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên vừa lập biên bản hàng loạt lỗi đối với 3 thiếu nữ đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 22 giờ ngày 3.6, N.T.T.T (15 tuổi, trú xã Tân Hưng, Hưng Yên) lấy xe máy của bố, chở theo H.G.L (17 tuổi) và Đ.N.Y (19 tuổi, cùng trú xã Tân Hưng) đi từ xã Tân Hưng lên P.Phố Hiến. Quá trình di chuyển cả 3 không đội mũ bảo hiểm.

T. lái xe chở theo 2 thiếu nữ lạng lách, đánh võng trên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo các nhân chứng, T. lái xe lạng lách, đánh võng nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh, từ ngã tư bưu điện tỉnh Hưng Yên đến ngã tư vòng xuyến chợ Gạo và ngược lại.

Khi đến ngã tư đèn tín hiệu đường Nguyễn Văn Linh - Hải Thượng Lãn Ông (P.Phố Hiến), do không làm chủ được tốc độ, xe máy do T. điều khiển đã va vào dải phân cách giữa đường khiến cả ba người bị ngã và chấn thương.

Vào cuộc xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với công an cơ sở mời 3 thiếu nữ và bố của T. lên làm việc. Tại đây, 3 thiếu nữ thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như trên; còn bố của T. nhận mình thiếu sự quản lý, để cho con gái lấy xe máy tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản đối với T. về các lỗi lái xe không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Bố của T. bị lập biên bản lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Hai thiếu nữ còn lại bị lập biên bản lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tạm giữ phương tiện do T. điều khiển.