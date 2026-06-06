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Thời sự

Viện KSND Hưng Yên kiến nghị khẩn cấp về tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hồng

Trần Cường
Trần Cường
06/06/2026 11:16 GMT+7

Quá trình xác minh thực tế tại xã Châu Ninh (Hưng Yên), Viện KSND khu vực 3 Hưng Yên nghi nhận tình trạng sạt lở kéo dài nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp, hoa màu của người dân bị sụt lún xuống lòng sông Hồng.

Ngày 6.6, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hưng Yên cho biết, Viện KSND khu vực 3 Hưng Yên vừa kiểm tra thực tế và ban hành kiến nghị nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường cùng lợi ích chính đáng của nhân dân trước tình trạng sạt lở bờ sông Hồng diễn biến phức tạp tại xã Châu Ninh (Hưng Yên).

Viện KSND Hưng Yên kiến nghị khẩn cấp tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hồng - Ảnh 1.

Bờ sông Hồng bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: TIẾN LÂM

Theo Viện KSND tỉnh Hưng Yên, từ tinh thần Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm lực lượng Viện KSDN khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công, Viện KSND khu vực 3 Hưng Yên đã thành lập tổ công tác xác minh thực tế các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm tài nguyên, môi trường tại xã Châu Ninh.

Tại các thôn Năm Mẫu, Kiến Châu, tổ công tác ghi nhận tình trạng sạt lở kéo dài nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp, hoa màu của người dân bị sụt lún xuống lòng sông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của bà con ven sông.

Quá trình làm việc, người dân địa phương đã chủ động cung cấp nhiều hình ảnh, video phản ánh các tàu khai thác cát hoạt động sát bờ trong thời gian xảy ra sạt lở. Tình trạng này cũng được báo chí, mạng xã hội phản ánh, thu hút sự quan tâm và lo lắng lớn từ dư luận.

Trên cơ sở tài liệu thu được từ thực địa và phản ánh của nhân dân, Viện KSND khu vực 3 Hưng Yên đã kiến nghị khẩn cấp Đảng ủy xã Châu Ninh thắt chặt quản lý, bảo vệ lợi ích cộng đồng.

Trong đó, Viện KSND khu vực 3 Hưng Yên kiến nghị chính quyền địa phương siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác cát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, địa phương cần quan tâm, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sạt lở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng.

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