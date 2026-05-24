Kè chống sạt lở Năm Căn đội vốn sau gần 10 năm triển khai thi công

Ngày 24.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (cũ), tỉnh Cà Mau giai đoạn 1, sau hơn 3 tháng ông duyệt chủ trương điều chỉnh đầu tư (vào ngày 13.2).

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (nay là xã Năm Căn), giai đoạn 1, tổng mức đầu tư dự án được xác định hơn 142,4 tỉ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 55,5 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn đầu tư.

Dự án do Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Năm Căn, với mục tiêu chống sạt lở khu dân cư ven sông, bảo vệ hạ tầng, nhà cửa và các hoạt động kinh tế trên sông, đồng thời chỉnh trang đô thị và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch khu vực.

Theo hồ sơ điều chỉnh, tuyến kè có tổng chiều dài 789 m, kéo dài từ bến ca nô Quốc Việt đến đường Lạc Long Quân. Công trình được thiết kế nhiều hạng mục gồm đỉnh kè, mái kè, chân kè, hệ thống lan can, thảm đá chống xói, cống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật phía sau tuyến kè.

Tiến độ thực hiện dự án được xác định kéo dài từ năm 2017 đến 2026. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ 35 tỉ đồng và phần còn lại hơn 107,4 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh qua nhiều giai đoạn đầu tư công. Quyết định điều chỉnh cũng cho thấy diện tích sử dụng đất của dự án tăng từ 1,86 ha lên 1,96 ha, do mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng.

Như Thanh Niên thông tin (ngày 21.11.2024), dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn là dự án mà Thanh tra tỉnh Cà Mau từng kết luận có sai phạm. Theo đó, tháng 11.2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận thanh tra đối với dự án này. Cơ quan thanh tra xác định chủ đầu tư đã thanh toán vượt khối lượng thực tế và dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, dự án khởi công ngày 11.1.2022, dự kiến hoàn thành ngày 17.12.2023. Trong đó, gói thầu số 4 (thi công kè) có giá trị ban đầu hơn 63 tỉ đồng, sau điều chỉnh còn hơn 49,25 tỉ đồng, do Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình thi công trong 420 ngày. Tính đến tháng 12.2023, Ban Quản lý dự án công trình NN-PTNT tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau) đã thanh toán cho nhà thầu hơn 44,58 tỉ đồng, tương đương 90,52% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, qua đo đạc thực tế, chiều dài kè hoàn thành chỉ đạt 536,79 m với giá trị hơn 39,34 tỉ đồng, tương đương 79,88% hợp đồng. Phần khối lượng dở dang 113 m không kiểm tra được. Như vậy, số tiền thanh toán vượt khoảng 5,24 tỉ đồng, bao gồm khối lượng chưa hoàn thành và thi công dở dang.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc chủ đầu tư tự điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khi chưa có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, tổng chiều dài tuyến kè chống sạt lở được điều chỉnh từ 789 m xuống còn 655 m, giảm 134 m so với thiết kế ban đầu.

Sau đó, dự án ngưng thi công do vướng mặt bằng.

Ngày 23.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Sử cho biết dự án được điều chỉnh sau khi hoàn tất xử lý các nội dung liên quan kết luận thanh tra, đồng thời dự án được điều chỉnh do mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng.