Kho lưu trữ dừng thi công, dự án số hóa Vĩnh Lợi bị truy thu

Gia Bách
21/05/2026 16:45 GMT+7

Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ ra nhiều sai sót tại dự án kho lưu trữ và dự án số hóa tài liệu lưu trữ do UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ) làm chủ đầu tư.

Ngày 21.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra 2 dự án do UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư, gồm công trình kho lưu trữ và dự án số hóa tài liệu lưu trữ.

Theo kết luận thanh tra, công trình kho lưu trữ huyện Vĩnh Lợi (cũ) được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 20.2.2025, với tổng mức đầu tư hơn 2,46 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2023 - 2024. Đến ngày 18.4.2025, công trình dừng thi công do chủ trương không tổ chức cấp huyện.

Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ ra nhiều sai sót tại dự án kho lưu trữ và dự án số hóa tài liệu lưu trữ do UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ) làm chủ đầu tư

ẢNH: G.B

Thanh tra xác định, UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ) chậm rà soát, báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện thời điểm đó. Tuy nhiên, sai sót chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chưa đến mức kiểm điểm, kỷ luật.

Dù công trình dừng thi công, Thanh tra cho rằng "không có nguy cơ lãng phí" do đã có kế hoạch chuyển đổi công năng thành Trung tâm Học tập cộng đồng và chuyển đổi số xã Vĩnh Lợi. Tuy nhiên, chủ đầu tư quyết toán chênh lệch khối lượng thừa hơn 19 triệu đồng; công trình mới quyết toán đạt 37,6% khối lượng, tương đương hơn 768,7 triệu đồng.

Đối với dự án số hóa tài liệu lưu trữ có tổng mức đầu tư hơn 18,8 tỉ đồng, UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ) ban hành quyết định chủ trương đầu tư ngày 9.5.2025 và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 16.5.2025 nhằm số hóa tài liệu trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, Công ty S.G trúng gói thầu dịch vụ kỹ thuật phần mềm hơn 13,1 tỉ đồng. Ngày 25.6.2020, hai bên ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh khối lượng số hóa theo thực tế và giảm giá đặc tả hồ sơ, văn bản; giá trị điều chỉnh còn hơn 8,39 tỉ đồng làm cơ sở thanh quyết toán.

Kết luận thanh tra thể hiện đơn vị thi công thực hiện số hóa hơn 2.446.909 trang tài liệu chỉ trong thời gian từ ngày 23 - 26.6.2025. Dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, tổng số tiền thanh toán hơn 9,05 tỉ đồng cho 6 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu dịch vụ kỹ thuật phần mềm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ đối với các gói thầu tư vấn chênh lệch thừa với số tiền 78,5 triệu đồng là do nghiệm thu số trang thực tế ít hơn số trang của dự toán được duyệt. Đồng thời, đơn vị chưa bàn giao hồ sơ dự án cho Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau để thực hiện quyết toán theo quy định.

Từ các sai sót trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị thu hồi hơn 97,6 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước; trong đó Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Lợi (cũ) nộp hơn 78,5 triệu đồng và Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Lợi nộp hơn 19 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị rút kinh nghiệm đối với ông Trần Anh Thi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ), nay là Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi, do chưa báo cáo kịp thời việc rà soát các công trình, dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, kiến nghị chuyển đổi công năng công trình kho lưu trữ để tránh lãng phí và yêu cầu khẩn trương bàn giao hồ sơ, tài liệu số hóa cho cơ quan chuyên môn quản lý.

Thanh tra dự án đường dẫn cầu Giá Rai mới sau nhiều năm chậm tiến độ

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới. Công trình này phát sinh nhiều vấn đề phức tạp và chậm tiến độ nghiêm trọng so với kế hoạch ban đầu.

