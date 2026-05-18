Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sau phản ánh của Thanh Niên, chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát

Hải Phong
Hải Phong
18/05/2026 17:59 GMT+7

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về dấu hiệu bất thường trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng khai thác để phục vụ kiểm tra.

Ngày 18.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Báo Thanh Niên phản ánh để phục vụ công tác kiểm tra, làm việc với cơ quan chức năng.

Chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát- Ảnh 1.

Xe tải mang biển số 76H-073.75 vào bãi trữ lấy cát đưa ra ngoài công trình thủy điện Trà Khúc 2 (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Sơn, sau khi Thanh Niên đăng tải bài phản ánh về dấu hiệu bất thường trong hoạt động khai thác cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2, chủ đầu tư đã có văn bản gửi Công ty CP xây dựng Lũng Lô 9 (đơn vị thi công dự án) yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại công trường.

Đồng thời, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại bãi trữ bờ trái nằm ngoài phạm vi dự án; rà soát, xác minh và báo cáo giải trình việc có hay không tình trạng vận chuyển cát ra khỏi công trình thủy điện Trà Khúc 2.

Chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát- Ảnh 2.

Chủ đầu tư yêu cầu dừng hoạt động hút cát chờ cơ quan chức năng kiểm tra

ẢNH: HẢI PHONG

Tạm dừng khai thác chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý

Ông Sơn cho biết trước đó, chủ đầu tư nhiều lần có văn bản nhắc nhở nhà thầu phải thực hiện đúng kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án đã được cấp có thẩm quyền xác nhận.

"Việc khai thác phải đúng phạm vi ranh giới, tọa độ đăng ký; không được tự ý khai thác, vận chuyển, tập kết hoặc sử dụng khoáng sản ngoài phạm vi cho phép khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư. Nếu nhà thầu tự ý thực hiện sai quy định thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư", ông Sơn nhấn mạnh.

Chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát- Ảnh 3.

Xe tải lấy cát tại bãi trữ sát bờ sông Trà Khúc để đưa đến nơi khác

ẢNH: HẢI PHONG

Theo lãnh đạo Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2, hiện khu vực khai thác, bãi trữ mà Thanh Niên phản ánh đã được phong tỏa, tạm dừng hoạt động để chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Bãi tập kết nơi xe tải lấy cát vận chuyển đi là bãi trữ vật liệu phục vụ thi công công trình thủy điện Trà Khúc 2.

Ông Sơn cũng thừa nhận phía chủ đầu tư còn thiếu sót trong công tác giám sát, chưa kiểm tra chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển cát tại công trình.

Chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát- Ảnh 4.

Dự án thủy điện Trà Khúc 2 đang thi công

ẢNH: HẢI PHONG

Theo bản xác nhận số 03 ngày 14.3.2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án thủy điện Trà Khúc 2, chủ đầu tư chỉ được khai thác đúng khu vực, công suất, khối lượng đã đăng ký.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn bộ khoáng sản khai thác chỉ phục vụ thi công công trình thủy điện Trà Khúc 2, tuyệt đối không được bán hoặc cung cấp cho bất kỳ công trình, dự án nào khác.

Chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát- Ảnh 5.

Xe tải lấy cát tại bãi trữ phục vụ công trình thi công dự án thủy điện Trà Khúc 2 đem ra ngoài

ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, từ ngày 12 - 14.4, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều bè bơm hút cát trực tiếp từ sông Trà Khúc lên xe tải để vận chuyển đến các bãi tập kết dọc sông.

Hai xe tải mang biển số 76H-073.75 và 76A-305.28 thường xuyên chở cát từ khu vực tập kết ra quốc lộ 24B, sau đó đưa đến một bãi vật liệu xây dựng tại xã Sơn Hạ, cách hiện trường khai thác hơn 2 km.

Chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát- Ảnh 6.

Xe tải lấy cát chạy thẳng ra quốc lộ 24B, sau đó tập kết đổ tại bãi trữ vật liệu xây dựng cách công trình thi công dự án thủy điện Trà Khúc 2 khoảng 2 km

ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 15.4, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định trên địa bàn xã Sơn Hạ hiện không có mỏ cát nào được cấp phép hoạt động. Do đó, nếu có việc hút, vận chuyển cát từ sông Trà Khúc ra ngoài công trình thủy điện Trà Khúc 2 để tiêu thụ là không đúng quy định và không được phép.

Sau khi Thanh Niên phản ánh về tình trạng trên, ngày 15.5, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản giao Sở NN-MT tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Sơn Hạ theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thủy điện Trà Khúc 2 do Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, công suất 36 MW, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm 2026 sẽ tích nước vận hành phát điện.

Tin liên quan

Vụ hút cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ

Vụ hút cát cạnh thủy điện Trà Khúc 2: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh nhiều xe tải chở cát rời công trình đưa đi nơi khác.

Bất thường hoạt động khai thác cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2

Khám phá thêm chủ đề

thủy điện Trà Khúc 2 vận chuyển cát khai thác khoáng sản Đơn vị thi công Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận