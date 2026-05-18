Sau phản ánh của Thanh Niên, chủ đầu tư thủy điện Trà Khúc 2 nhận thiếu sót trong giám sát khai thác cát

Ngày 18.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Báo Thanh Niên phản ánh để phục vụ công tác kiểm tra, làm việc với cơ quan chức năng.

Xe tải mang biển số 76H-073.75 vào bãi trữ lấy cát đưa ra ngoài công trình thủy điện Trà Khúc 2 (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Sơn, sau khi Thanh Niên đăng tải bài phản ánh về dấu hiệu bất thường trong hoạt động khai thác cát cạnh công trình thủy điện Trà Khúc 2, chủ đầu tư đã có văn bản gửi Công ty CP xây dựng Lũng Lô 9 (đơn vị thi công dự án) yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại công trường.

Đồng thời, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại bãi trữ bờ trái nằm ngoài phạm vi dự án; rà soát, xác minh và báo cáo giải trình việc có hay không tình trạng vận chuyển cát ra khỏi công trình thủy điện Trà Khúc 2.

Chủ đầu tư yêu cầu dừng hoạt động hút cát chờ cơ quan chức năng kiểm tra ẢNH: HẢI PHONG

Tạm dừng khai thác chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý

Ông Sơn cho biết trước đó, chủ đầu tư nhiều lần có văn bản nhắc nhở nhà thầu phải thực hiện đúng kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án đã được cấp có thẩm quyền xác nhận.

"Việc khai thác phải đúng phạm vi ranh giới, tọa độ đăng ký; không được tự ý khai thác, vận chuyển, tập kết hoặc sử dụng khoáng sản ngoài phạm vi cho phép khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư. Nếu nhà thầu tự ý thực hiện sai quy định thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư", ông Sơn nhấn mạnh.

Xe tải lấy cát tại bãi trữ sát bờ sông Trà Khúc để đưa đến nơi khác ẢNH: HẢI PHONG

Theo lãnh đạo Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2, hiện khu vực khai thác, bãi trữ mà Thanh Niên phản ánh đã được phong tỏa, tạm dừng hoạt động để chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Bãi tập kết nơi xe tải lấy cát vận chuyển đi là bãi trữ vật liệu phục vụ thi công công trình thủy điện Trà Khúc 2.

Ông Sơn cũng thừa nhận phía chủ đầu tư còn thiếu sót trong công tác giám sát, chưa kiểm tra chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển cát tại công trình.

Dự án thủy điện Trà Khúc 2 đang thi công ẢNH: HẢI PHONG

Theo bản xác nhận số 03 ngày 14.3.2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án thủy điện Trà Khúc 2, chủ đầu tư chỉ được khai thác đúng khu vực, công suất, khối lượng đã đăng ký.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn bộ khoáng sản khai thác chỉ phục vụ thi công công trình thủy điện Trà Khúc 2, tuyệt đối không được bán hoặc cung cấp cho bất kỳ công trình, dự án nào khác.

Xe tải lấy cát tại bãi trữ phục vụ công trình thi công dự án thủy điện Trà Khúc 2 đem ra ngoài ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, từ ngày 12 - 14.4, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều bè bơm hút cát trực tiếp từ sông Trà Khúc lên xe tải để vận chuyển đến các bãi tập kết dọc sông.

Hai xe tải mang biển số 76H-073.75 và 76A-305.28 thường xuyên chở cát từ khu vực tập kết ra quốc lộ 24B, sau đó đưa đến một bãi vật liệu xây dựng tại xã Sơn Hạ, cách hiện trường khai thác hơn 2 km.

Xe tải lấy cát chạy thẳng ra quốc lộ 24B, sau đó tập kết đổ tại bãi trữ vật liệu xây dựng cách công trình thi công dự án thủy điện Trà Khúc 2 khoảng 2 km ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 15.4, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định trên địa bàn xã Sơn Hạ hiện không có mỏ cát nào được cấp phép hoạt động. Do đó, nếu có việc hút, vận chuyển cát từ sông Trà Khúc ra ngoài công trình thủy điện Trà Khúc 2 để tiêu thụ là không đúng quy định và không được phép.

Sau khi Thanh Niên phản ánh về tình trạng trên, ngày 15.5, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản giao Sở NN-MT tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Sơn Hạ theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.