Cầu Sơn Mùa 79 tỉ đồng 'chờ đường dẫn' ở Quảng Ngãi: Đơn vị thi công nói gì?

Hải Phong
23/04/2026 11:12 GMT+7

Dù phần cầu cơ bản đã hoàn thiện, dự án cầu Sơn Mùa (Quảng Ngãi) vẫn chưa thể phát huy hiệu quả do vướng mặt bằng thi công đường dẫn, khiến tiến độ kéo dài sang năm 2026.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên đầu tháng 4.2026, tại khu vực cầu Sơn Mùa (Quảng Ngãi), phần cầu đã hoàn thành các hạng mục chính. Tuy nhiên, đường dẫn 2 đầu cầu, đặc biệt phía xã Sơn Tây, vẫn chưa thể triển khai thi công đồng bộ, gây ra nghịch lý "cầu chờ đường".

Cầu Sơn Mùa (Quảng Ngãi) xây xong nhưng chưa có đường dẫn

Cầu Sơn Mùa (Quảng Ngãi) xây xong nhưng chưa có đường dẫn

ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 23.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Thanh Lanh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt (đơn vị thi công), cho biết việc chưa có mặt bằng "sạch" khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn. Máy móc, thiết bị phải "án binh bất động" trong thời gian dài, kéo theo chi phí quản lý tăng cao. Nếu di dời thiết bị về lại doanh nghiệp cũng phát sinh thêm chi phí lớn do quãng đường vận chuyển xa, địa hình phức tạp.

"Chúng tôi mong các bên liên quan sớm phối hợp, bàn giao mặt bằng để thi công phần đường dẫn trước mùa mưa. Khu vực miền núi có điều kiện thi công rất hạn chế, chủ yếu phụ thuộc thời tiết nắng ráo. Đây là yếu tố then chốt để hoàn thành dự án", ông Lanh nhấn mạnh.

Máy móc còn trên công trường cầu Sơn Mùa

Máy móc còn trên công trường cầu Sơn Mùa

ẢNH: HẢI PHONG

Về nguyên nhân chậm trễ, ông Đinh Văn Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Tây (chủ đầu tư dự án cầu Sơn Mùa), lý giải: "Phần đường dẫn phía xã Sơn Tây bị vướng quy hoạch từ tuyến đường Trường Sơn Đông đi vào đầu cầu, do đó phải điều chỉnh cục bộ và xin chủ trương điều chỉnh tuyến đường dẫn vào đầu cầu. Việc này khiến tiến độ bị kéo dài. Giai đoạn 2023 - 2025 chưa thể triển khai dứt điểm, vì phải chờ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và thiết kế".

Đường dẫn phía xã Sơn Tây vẫn chưa đấu nối

Đường dẫn phía xã Sơn Tây vẫn chưa đấu nối

ẢNH: HẢI PHONG

Cũng theo ông Dương, dự án đã được cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2026. Đơn vị đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế đoạn đường dẫn từ tuyến Trường Sơn Đông vào đầu cầu để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Ở góc độ địa phương, ông Đinh Công Lập, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết các phần việc thuộc trách nhiệm địa phương cơ bản đã hoàn thành, bao gồm việc thu hồi đất của các hộ dân và tổ chức liên quan. Các thủ tục đang được niêm yết công khai theo quy định. 

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Tây tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, chi trả, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án", ông Lập nói.

Cạnh cầu Sơn Mùa đang xây dựng dang dở, cạnh bên có một cây cầu cũ nhưng đã bị hỏng, không đi được

Cạnh cầu Sơn Mùa đang xây dựng dang dở, cạnh bên có một cây cầu cũ nhưng đã bị hỏng, không đi được

ẢNH: HẢI PHONG

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án cầu Sơn Mùa và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài hơn 437 mét, trong đó phần cầu dài 179 mét, với tổng mức đầu tư khoảng 79 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân vùng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, nghịch lý "cầu chờ đường dẫn" đang gây ra rất nhiều trở ngại.

Tin liên quan

Nghịch lý 'cầu chờ đường' tại dự án 79 tỉ đồng

Cầu Sơn Mùa (nối hai xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi) đã xây xong nhưng chưa sử dụng được, khiến người dân phải đi đường vòng, gây bức xúc cho bà con.

