Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Nghịch lý 'cầu chờ đường' tại dự án 79 tỉ đồng

Hải Phong
16/04/2026 07:50 GMT+7

Cầu Sơn Mùa (nối hai xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi) đã xây xong nhưng chưa sử dụng được, khiến người dân phải đi đường vòng, gây bức xúc cho bà con.

ĐÃ NỐI ĐÔI BỜ NHƯNG... CHƯA QUA ĐƯỢC

Dự án cầu Sơn Mùa và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 437 m (phần cầu dài 179 m), tổng mức đầu tư khoảng 79 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ giúp người dân vùng cao đi lại, giao thương dễ dàng, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Cầu Sơn Mùa (Quảng Ngãi) đã xây xong nhưng chưa thể sử dụng

Theo tiến độ, dự án được thực hiện từ năm 2023 - 2025. Tuy nhiên đầu tháng 4.2026, khi có mặt tại cầu Sơn Mùa, chúng tôi chứng kiến một nghịch lý là "cầu đang chờ đường", mà đường thì chưa có dấu hiệu gì khởi sắc.

Qua quan sát, tại khu vực công trình không có bóng dáng công nhân. Trên cầu, các hạng mục chính như dầm, hộ lan, vỉa hè đã hoàn thành, tạo nên diện mạo một cây cầu mới, kiên cố. Tuy nhiên phía dưới chân cầu, nhiều thanh sắt bị bỏ lại, phơi nắng mưa đã bắt đầu hoen gỉ, cho thấy dấu hiệu chậm trễ kéo dài. Đáng chú ý, đầu cầu phía xã Sơn Tây Thượng đã được lu lèn mặt bằng, trong khi phía xã Sơn Tây vẫn chưa hình thành đường dẫn. Điều này khiến cây cầu dù đã hoàn thiện nhưng chưa thể phát huy công năng.

Từ thực tế này khiến người dân hai bên bờ sông nếu muốn qua lại phải đi vòng hàng cây số. Bà Đặng Thị Mạnh (51 tuổi, thôn Huy Măng, xã Sơn Tây) cho hay khi thấy xây cầu mới, ai cũng phấn khởi vì nghĩ rằng việc đi lại sẽ thuận lợi hơn; thế nhưng đến nay cầu đã làm xong mà không có đường dẫn, khiến việc di chuyển vẫn khó khăn. "Nhìn thấy bờ bên kia mà không qua được. Mỗi ngày phụ huynh đưa con đi học phải đi vòng rất xa, mất thời gian, tốn công sức. Có cầu mà không dùng được thì rất tiếc", bà Mạnh nói.

Cùng chung tâm trạng, bà Huỳnh Thị Hà (56 tuổi, thôn Huy Ra Long, xã Sơn Tây Thượng) cho biết việc chậm tiến độ khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. "Trước đây có cầu cũ, dù không tốt nhưng vẫn đi được. Khi cầu cũ hư thì cầu mới lại chưa xong, thành ra giờ đi lại còn khó hơn trước", bà Hà bức xúc.

LÙI TIẾN ĐỘ SANG NĂM 2026

Nói về sự chậm trễ này, ông Đinh Văn Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Tây (chủ đầu tư dự án cầu Sơn Mùa), lý giải: "Phần đường dẫn phía xã Sơn Tây bị vướng quy hoạch từ tuyến đường Trường Sơn Đông đi vào đầu cầu, do đó phải điều chỉnh cục bộ và xin chủ trương điều chỉnh tuyến đường dẫn vào đầu cầu. Việc này khiến tiến độ bị kéo dài. Giai đoạn 2023 - 2025 chưa thể triển khai dứt điểm vì phải chờ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và thiết kế".

Cũng theo ông Dương, dự án đã được cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2026. Đơn vị đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế đoạn đường dẫn từ tuyến Trường Sơn Đông vào đầu cầu để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Đinh Công Lập, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết các phần việc thuộc trách nhiệm địa phương cơ bản đã hoàn thành, bao gồm việc thu hồi đất của các hộ dân và tổ chức liên quan. Các thủ tục đang được niêm yết công khai theo quy định. "Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Tây tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, chi trả, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án", ông Lập thông tin.

Như vậy, người dân hai xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng phải tiếp tục chờ đường nối cầu. Hy vọng trước mùa mưa lũ năm nay bà con vùng cao nơi đây sẽ được đi lại, giao thương trên cầu mới.

3 lần chuyển chủ đầu tư, dự án xây trường vẫn dang dở

Sau gần 3 năm phá dỡ trường cũ để xây mới, học sinh 2 trường Tiểu học Quang Trung và THCS Quang Trung (P.Thành Vinh, Nghệ An) phải học tại trường thuê chật chội, trong khi dự án đã khởi công lại phải dừng để rà soát quy hoạch.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận