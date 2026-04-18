Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tăng 3.358 tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 (bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn qua TP.HCM), thành phần 4 (bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn qua TP.HCM) dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài do trong quá trình triển khai, các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các đối tượng bị ảnh hưởng và phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo các quyết định duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND các xã, phường tại thời điểm năm 2025 chi phí thực tế của việc bồi thường giải phóng mặt bằng tăng so với việc tính toán sơ bộ tại thời điểm năm 2024.

Cụ thể, tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 được đề xuất điều chỉnh là 6.383 tỉ đồng (tăng thêm 1.113 tỉ đồng); dự án thành phần 4 được đề xuất điều chỉnh là 3.749 tỉ đồng (tăng thêm 2.245 tỉ đồng).

Cũng theo tờ trình của UBND, việc tăng tổng mức đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là khách quan, cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện dự án, UBND TP.HCM cũng đề nghị điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cũng như yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành sau khi có sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; hạn chế phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) có chiều dài toàn tuyến trên 51 km, trong đó đoạn qua TP.HCM khoảng 24,7 km, đoạn qua Tây Ninh dài 26,3 km, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Giai đoạn 1, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được đầu tư xây dựng 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/giờ, dự kiến mở rộng lên 6 làn xe theo quy hoạch; thời gian thực hiện dự án 2024 - 2027.