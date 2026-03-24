TP.HCM: Vì sao nhiều hộ dân hơn 20 năm chưa được nhận đất tái định cư?

UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) vừa có văn bản trả lời liên quan khiếu nại của 9 hộ dân từ 2005 đến nay vẫn chưa được nhận đất tái định cư dự án Khu dân cư (KDC) Phú Thuận (nay là KDC Phúc Đạt).

Theo phản ánh của các hộ dân, từ năm 2003 - 2004, UBND tỉnh Bình Dương trước đây đã phê duyệt quy hoạch KDC Phú Thuận (phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây, nay là phường Phú Lợi, TP.HCM).

Bảng thông tin về dự án đã nhuộm màu thời gian ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến năm 2005, trong số những người dân bị giải tỏa có 9 hộ dân này đã đồng thuận, bàn giao đất để thực hiện dự án theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án đã được đổi tên và đổi chủ đầu tư, nhưng 9 hộ dân này vẫn chưa được nhận đất tái định cư.

Chưa bố trí tái định cư vì vướng giải phóng mặt bằng

Phản ánh với Báo Thanh Niên, ông Ninh Ngọc Trinh bức xúc: "Qua hơn 20 năm kể từ ngày giao đất đến nay, 9 hộ dân chúng được giải quyết tái định cư tại chỗ nhưng vẫn chưa được nhận đất để ổn định cuộc sống. Sau nhiều năm gửi đơn lên các các cấp chính quyền nhờ can thiệp giải quyết nhưng cũng chưa có kết quả...".

Cơ quan chức năng cho rằng chưa thể giải quyết tái định cư cho người dân vì dự án chưa triển khai giai đoạn 2 nên chưa có đất ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời phản ánh của người dân, UBND phường Phú Lợi đã có văn bản cho rằng hiện dự án KDC Phú Thuận chưa hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 do còn 23 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

"Do đó, chủ đầu tư dự án chưa triển khai giai đoạn 2 để bố trí nền tái định cư cho các hộ dân theo quy định. Hiện UBND phường Phú Lợi phối hợp chủ đầu tư để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, triển khai dự án và bố trí nền tái định cư cho các hộ dân", văn bản của UBND phường Phú Lợi thể hiện.

Nhiều diện tích dự án chưa được giải phóng mặt bằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo văn bản của UBND phường Phú Lợi, năm 2020, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (chủ đầu tư mới; KDC Phúc Đạt) đã có văn bản đề nghị bố trí nền tái định cư cho 9 hộ dân (đã có thỏa thuận với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Cát Toàn, chủ đầu tư KDC Phú Thuận cũ) bằng 20 nền đất (diện tích 100 m2/nền).

Do quy hoạch phương án sử dụng đất khu nhà ở xã hội liền kề không có ô nền bằng 100 m2 nên công ty đã bố trí 20 nền với diện tích từ khoảng 64,7 m2 - 99,5 m2. UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương trước đây) đã thống nhất cho các hộ dân thực hiện bốc thăm nền tái định cư trong phạm vi 20 nền đất quy hoạch nhà ở xã hội của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt.

Đường vào khu dân cư hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, đến năm 2022, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt có phản hồi về việc không thể thẩm định giá 20 nền đất trong khu nhà ở xã hội để bán cho các hộ dân. Nguyên nhân do giai đoạn 2 của dự án chưa thực hiện đền bù giải tỏa xong, chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý, chưa thực hiện xây dựng nhà ở xã hội theo quy định...