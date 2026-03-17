Làm rõ vụ xe đầu kéo 'đẩy' ô tô con ở vòng xoay trên đại lộ Bình Dương

Ngày 17.3, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT Bình Triệu đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, dựng lại hiện trường để xử lý vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô con tại vòng xoay Gò Đậu, trên đại lộ Bình Dương (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Theo kết quả xác minh của Phòng CSGT TP.HCM, khoảng 15 giờ ngày 12.3, xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo biển số 50H-454.XX, do ông Đ.V.L (ở Đồng Nai) điều khiển và ô tô con biển số 61H-147.XX, do ông (44 tuổi, ở TP.HCM) cùng chạy trên đại lộ Bình Dương (hướng về trung tâm TP.HCM).

Khi đến vòng xoay Gò Đậu, tài xế ô tô con lái xe rẽ trái để vào vòng xoay nhưng do thiếu chú ý quan sát nên đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều phía sau.

Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô con ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi va chạm, xe đầu kéo tiếp tục đẩy ô tô con di chuyển khoảng 15 mét rồi mới dừng lại. Hậu quả, ô tô con bị hư hỏng nhẹ, không có người bị thương.

Sau đó, hai bên đã tự di chuyển xe vào lề đường để thương lượng dân sự và rời khỏi hiện trường, không trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội.

Đội CSGT Bình Triệu đã vào cuộc, phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, dựng hiện trường để xử lý.

Chiếc ô tô con bị xe đầu kéo "đẩy" cả chục mét mới dừng lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra tai nạn giao thông, các bên liên quan cần giữ nguyên hiện trường, nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

Việc tự ý di chuyển phương tiện, rời khỏi hiện trường hoặc tự thỏa thuận mà không thông báo cơ quan chức năng có thể gây khó khăn cho công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý trách nhiệm các bên liên quan.